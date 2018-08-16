 Авария в "ЛНР": сообщается о возможных перебоях в работе Vodafone и электроснабжении
 
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Авария в "ЛНР": сообщается о возможных перебоях в работе Vodafone и электроснабжении

Авария в ЛНР: сообщается о возможных перебоях в работе Vodafone и электроснабжении

16 августа 2018, 17:47
Рубрика: В мире
Метки: ЛНР

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В оккупированном Луганске сегодня ночью в районе подстанции произошло замыкание кабеля напряжением 6 000 В. Продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщило "минкомсвязи ЛНР".

"Замыкание произошло за территорией подстанции Якубовского. Обошлось без последующего горения. Жертв, пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.

Также сказано, что в связи с ремонтными работами возможны непродолжительные перебои в Артемовском районе Луганска. Абоненты временно переключены на резервные схемы энергоснабжения.

Кроме того "власти" предупреждают о возможных перебоях в работе мобильной связи украинского оператора Vodafone за пределами Луганска.

"ДонПресс"

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