 Ингушские энергетики приступили к ремонту подстанции Плиево
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ингушские энергетики приступили к ремонту подстанции Плиево

Ингушские энергетики приступили к ремонту подстанции Плиево

16 августа 2018, 15:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

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В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему  периоду специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" приступили к ремонту подстанции 110 кВ "Плиево". 

Питающий центр является ключевым объектом энергосистемы республики, обеспечивающим электроснабжение 70 % населения Ингушетии.  Для бесперебойной работы подстанции энергетики провели капитальный ремонт двух масляных выключателей и трех разъединителей 35 кВ, провели профилактические работы с аппаратурой телеметрии, телемеханики и связи.

В течение августа – сентября специалистам предстоит выполнить текущий ремонт и испытание четырех трансформаторов напряжения, четырех разъединителей 35 кВ и масляного выключателя 35 кВ. 

Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности и предотвращению отказов оборудования, и, как следствие, обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей компаний в предстоящий период высоких нагрузок. 
Всего в планах энергокомпании в текущем году работы еще на трех подстанциях региона – "Кантышево", "Слепцовская" и "Вознесеновская".

"Энергетика и промышленность России"

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