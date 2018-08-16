Ингушские энергетики приступили к ремонту подстанции Плиево

В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" приступили к ремонту подстанции 110 кВ "Плиево".

Питающий центр является ключевым объектом энергосистемы республики, обеспечивающим электроснабжение 70 % населения Ингушетии. Для бесперебойной работы подстанции энергетики провели капитальный ремонт двух масляных выключателей и трех разъединителей 35 кВ, провели профилактические работы с аппаратурой телеметрии, телемеханики и связи.

В течение августа – сентября специалистам предстоит выполнить текущий ремонт и испытание четырех трансформаторов напряжения, четырех разъединителей 35 кВ и масляного выключателя 35 кВ.

Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности и предотвращению отказов оборудования, и, как следствие, обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей компаний в предстоящий период высоких нагрузок.

Всего в планах энергокомпании в текущем году работы еще на трех подстанциях региона – "Кантышево", "Слепцовская" и "Вознесеновская".

"Энергетика и промышленность России"