ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке АРМИЯ 2018

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить наш стенд № 4А2-1 в павильоне D на Международном военно-технический форуме "АРМИЯ-2018", который пройдет с 21 по 26 августа по адресу: г.Кубинка, Одинцовкий район, Конгрессно-выставочный центр "ПАТРИОТ".

Мы будем рады представить Вам кабельно-проводниковую продукцию особого назначения, а так же информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабелей и проводов.

Завод имеет многолетний опыт производства и поставки кабельно-проводниковой продукции, которая входит в номенклатуру изделий военного назначения, принимаемых военным представительством.

НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" представит на выставочном стенде образцы силовых, контрольных и монтажных кабелей, кабелей управления, судовых кабелей, бортовых кабелей и проводов, радиочастотных кабелей, кабелей проводов и шнуров связи, а так же других кабелей и проводов оборонного назначения, которые включены в Ограничительный перечень Минпромторга России как продукция, предназначенная для Минобороны России.

Надеемся увидеть на выставке Ваших специалистов в числе наших гостей!

За дополнительной информацией - обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.