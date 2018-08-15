В Кисловодск на форум "Энергия молодости" второй год подряд съедутся более 150 молодых энергетиков России!

24 – 30 августа 2018 года в г. Кисловодске (Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Гагарина, 98, детский оздоровительный лагерь "Сосновый Бор") пройдет VIII-й Межрегиональный летний образовательный форум "Энергия молодости". Цель Форума ─ развитие профессиональных и личностных компетенций у молодых представителей электроэнергетической отрасли, формирование кадрового резерва электроэнергетической отрасли России и популяризация электроэнергетического образования и инженерных профессий.

Организаторами Форума выступают фонд "Надёжная смена", АО "Системный оператор Единой энергетической системы", ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ). Проект реализуется при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Агентства стратегических инициатив, Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", Правительства Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального университета.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко в приветствии участникам Форума отмечает: "Энергетика – отрасль, требующая исключительной ответственности и знаний, поэтому Министерство энергетики Российской Федерации поддерживает образовательные проекты, направленные на привлечение в энергетику наиболее мотивированной и подготовленной молодежи. Форум "Энергия Молодости" за несколько лет работы доказал свою эффективность, показывая будущим и молодым специалистам значение энергетики для России".

В этом году в форуме примут участие более 150 представителей отраслевой молодежи: будущие энергетики из 13 ведущих технических вузов, 10 лицеев и гимназий 20 городов России, а также молодые специалисты энергокомпаний.

Участников, которые разделятся на команды, ждут решение инженерного кейса, практические занятия и лекторий по единой теме Форума: "Перспективы развития Объединённой энергетической системы Юга в составе ЕЭС России на период до 2025 г.".

Смысловым центром образовательной программы Форума выступает кейс-чемпионат. В соответствии с заданием инженерного кейса участники проанализируют текущее состояние Объединённой энергетической системы Юга, изучат состав её электростанций, её электросетевой комплекс и состав потребителей электроэнергии. Далее участникам предстоит разработать план развития ОЭС Юга в части строительства новых подстанций, новых линий электропередачи и новых электростанций, которые должны быть введены в работу для обеспечения нормального функционирования ОЭС Юга в срок до 2025 г.

Знания участников пополнит цикл лекций по актуальным вопросам электроэнергетики, посвященных, в частности, одному из важнейших документов, выпускаемых Минэнерго России, – Схемам и программам развития ЕЭС России и ОЭС Юга.

Научная составляющая образовательной программы форума будет усилена занятиями по электротехническому моделированию. Организаторы разработали электротехнические практические квесты, в ходе которых участников ждут программирование микроконтроллера и расчет параметров противоаварийной автоматики: каждая команда получит индивидуальный сценарий аварийной ситуации, который должна будет реализовать на примере микроэнергосистемы, включающей работающие двигатели, освещение, линии и электростанцию.

Традиционно в рамках "Энергии молодости" пройдет финал Конкурса инженерных решений Всероссийской конкурсной программы "Энергия старта", организованной Фондом "Надежная смена" совместно с Ассоциацией "Глобальная энергия". В финале будут представлены действующие электротехнические устройства и генераторы для электроснабжения и энергообеспечения в условиях Крайнего Севера, созданные старшеклассниками российских школ.

Образовательная программа форума "Энергия молодости" включает знакомство участников с работой энергообъектов региона. Благодаря организационной поддержке АО "СО ЕЭС", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "РусГидро", ПАО "Энел Россия" участники посетят филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга", Подстанцию 330 кВ Ильенко, ГЭС 2 и ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС и Невинномысскую ГРЭС. В рамках экскурсионной программы Форума запланированы пресс-туры на энергообъекты Ставропольского края.

Образовательную программу дополнят командные спортивные и творческие соревнования.

Все достижения участников Форума будут оцениваться экспертами – представителями ведущих энергокомпаний России и Ставропольского края. Лучшая команда "Энергии молодости" получит кубок "Энергия победы" имени первого директора фонда "Надежная смена" Надежды Батовой.

По итогам Форума также будут отобраны тридцать лучших участников, которые, по мнению экспертов, заслуживают особого внимания и достойны быть включенными в потенциальный кадровый резерв энергокомпаний.

Справочно:

Межрегиональный летний образовательный форум "Энергия молодости" является частью образовательной программы для школьников "Энергогруппы "Надежная смена".

Программа получила заслуженное признание и отраслевые награды, среди которых: дипломы II и III Всероссийского конкурса лучших практик работодателей "Создавая будущее" Министерства образования и науки России; диплом Всероссийского конкурса лучших программ компаний ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов в рамках II Международного форума "Энергоэффективность и энергосбережение ENES ─ 2013"; Диплом Министерства энергетики России за развитие системы профессиональной подготовки энергетических кадров; Благодарственное письмо Министерства энергетики России за активное участие в подготовке проекта дорожной карты "Обеспечение ТЭК России человеческим капиталом"; диплом Всероссийского конкурса молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики III Международного форума "Энергоэффективность и энергосбережение ENES ─ 2014" и другие.

В 2018 году Форум реализуется в рамках Общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год, утвержденного Министерством энергетики и Министерством образования и науки Российской Федерации

Официальный сайт форума "Энергия молодости"

Сайт фонда "Надежная смена"

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