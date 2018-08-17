Бойцы студенческого отряда "Анкер" провели квест по электробезопасности для воспитанников оборонно-спортивного лагеря "Юнармеец"

Бойцы студенческого отряда "Анкер" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" разработали и провели квест по электробезопасности в детском оздоровительном лагере "Березка". В мероприятии приняли участие 87 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из областного оборонно-спортивного лагеря "Юнармеец".

Главная особенность разработанного студентами мероприятия – это игровая форма и разнообразие, позволяющие усваивать серьезный материал максимально легко. Квест был разбит на шесть "станций". Одна из станций знакомила ребят с электробезопасностью в быту, вторая напоминала о правилах поведения вблизи подстанций и линий электропередачи, на третьей воспитанники знакомились с предостерегающими знаками и видеороликами по безопасному обращению с электрическим током. Часть квеста была посвящена знакомству с энергетической отраслью и вопросам профессионального ориентирования. В ходе прохождения этапов команды получали штрафные или призовые баллы. Но в итоге, как это часто бывает на подобных мероприятиях, победила дружба.

В этом году в студенческий отряд "Анкер" вошли 18 студентов. В отличие от прошлых лет, это не только учащиеся электротехнического факультета Вятского государственного университета, но и студенты средних профессиональных учебных заведений: "Кировского сельскохозяйственного техникума", "Яранского технологического техникума" и "Вятско-Полянского механического техникума".

Помимо того, что бойцы отряда осваивают на практике сложную профессию энергетика, выполняя модернизацию распределительных сетей и собирая выносные приборы учета, они еще и успевают заниматься социальной работой, спортом и творчеством. По завершению трудового сезона между строительными отрядами будут определены победители в многочисленных творческих конкурсах: фоторабот, видеороликов, конкурсах на лучшую статью и стенгазету. Лучшие отряды осенью примут участие в фестивале студенческих отрядов (СО) ГК "Россети".

В 2018 году на территории всех 9 регионов присутствия ПАО "МРСК Центра и Приволжья" трудятся 224 будущих энергетика. Особенностью 2018-го стало то, что впервые при формировании СО были привлечены учащиеся средних профессиональных учебных заведений. Но где бы ни учились бойцы стройотрядов, в вузах, сузах или спузах, это всегда студенты с хорошей успеваемостью, активные участники общественной жизни в своих образовательных учреждениях.