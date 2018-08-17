Наталья Комарова: В Югре важны инвестпроекты для использования электроэнергии в других качествах

Нягань, ХМАО. Необходимо привлекать дополнительные инвестиции для диверсификации продукции ТЭК. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова. Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором она побывала с рабочим визитом в Нягани.

Главы двух регионов посетили первый открывшийся в Югре инфопарк "Сотрудничество – больше чем программа", центр спортивной подготовки, а также оценили мощности ГПЗ "Няганьгазпереработка".

По итогам рабочего визита Наталья Комарова, отвечая на вопросы журналистов, рассказала о планах правительства Югры по развитию электроэнергетики.

"Это одна из передовых компетенций нашего региона. Мы занимаем первое место по производству электроэнергии в РФ среди субъектов страны. Наша основная компетенция очень капиталоемкая. Электроэнергетика занимает в структуре ВРП около 3,3%. В стратегии развития Югры до 2030 года мы предполагаем достичь доли в 4,9%. Задачи крайне амбициозные", - подчеркнула губернатор.

По мнению Натальи Комаровой, очень важно внедрить инвестиционные проекты, которые дали бы возможность в других качествах использовать электроэнергию. Так в Нягани был реализован мощнейший проект по строительству электростанции "Фортум".

"Больше 10% из общего объема электроэнергии в Югре вырабатывается именно на этой станции. Теперь нужно поставить акцент на модернизации имеющихся мощностей в автономном округе, например, Сургутской ГРЭС. Важно привести их в состояние эффективной работы, а также создать условия посредством дополнительных инвестиций для диверсификации продукции ТЭК", - заключила Наталья Комарова.

angi.ru