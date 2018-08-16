Нижновэнерго предупреждает об опасности занятий парашютным спортом вблизи энергообъектов

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Нижновэнерго" предупреждает нижегородцев – поклонников кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием парашютов и строп о недопустимости проведения соревнований и тренировок в непосредственной близости от электроустановок и трасс воздушных линий электропередачи.

Обязательной частью спортивного снаряжения поклонников таких экстремальных видов спорта, как кайтсерфинг и парапланеризм, являются парашютные системы с большим количеством строп. Если тренировка происходит в несанкционированном месте, например, вблизи трансформаторных подстанций или воздушных линий электропередачи (ВЛ), спортсмен рискует столкнуться с электроустановкой. Такое столкновение и запутывание строп в проводах ВЛ может привести к поражению электрическим током и вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса.

"Нижновэнерго" напоминает, что в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), представляющих собой земельные участки и воздушные пространства по обе стороны от крайних проводов ЛЭП, запрещены любые действия, которые могут нарушить надежность работы объектов электросетевого комплекса, привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной пожара. В границах охранных зон (2 метра – для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ), в частности, нельзя запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные авиамодели.

Берегите свою жизнь и здоровье! Соблюдайте правила безопасного поведения вблизи энергообъектов!