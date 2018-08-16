 Нижновэнерго предупреждает об опасности занятий парашютным спортом вблизи энергообъектов
 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нижновэнерго предупреждает об опасности занятий парашютным спортом вблизи энергообъектов

Нижновэнерго предупреждает об опасности занятий парашютным спортом вблизи энергообъектов

17 августа 2018, 10:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

86 просмотров

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Нижновэнерго" предупреждает нижегородцев – поклонников кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием парашютов и строп о недопустимости проведения соревнований и тренировок в непосредственной близости от электроустановок и трасс воздушных линий электропередачи.

Обязательной частью спортивного снаряжения поклонников таких экстремальных видов спорта, как кайтсерфинг и парапланеризм, являются парашютные системы с большим количеством строп. Если тренировка происходит в несанкционированном месте, например, вблизи трансформаторных подстанций или воздушных линий электропередачи (ВЛ), спортсмен рискует столкнуться с электроустановкой. Такое столкновение и запутывание строп в проводах ВЛ может привести к поражению электрическим током и вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса.

"Нижновэнерго" напоминает, что в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), представляющих собой земельные участки и воздушные пространства по обе стороны от крайних проводов ЛЭП, запрещены любые действия, которые могут нарушить надежность работы объектов электросетевого комплекса, привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной пожара. В границах охранных зон (2 метра – для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ), в частности, нельзя запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные авиамодели.

Берегите свою жизнь и здоровье! Соблюдайте правила безопасного поведения вблизи энергообъектов!

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
МРСК Центра и Приволжья: в первом полугодии компания приняла более 600 тысяч обращений от потребителей
Специалисты
В филиале
Специалисты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно