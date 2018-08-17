Засуха и начавшийся ремонт смычки Nord Balt могут привести к еще большему росту цен на электроэнергию в Балтии

Установившаяся в Прибалтике и Скандинавии жаркая погода повлекла за собой повышение спроса на электроэнергию. В трех странах Балтии потребление выросло примерно на 4% — до 2,122 гигаватт-часа. Самое большое изменение зафиксировано в Латвии, где спрос вырос на 5% — до 569 гигаватт-часов, в Литве на 4% — до 959 гигаватт-часов, в Эстонии на 2% — до 594 гигаватт-часов.

При этом из-за засухи произошло снижение уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций. "Следствием этого стало повышение объема выработки электроэнергии на ископаемом топливе", — пояснил руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Стоимость электроэнергии в Литве в июле находилась на отметке в 54,56 евро за мегаватт-час. В Латвии она составляла в прошлом месяце 54,55 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем цены в двух балтийских республиках выросли на 7%. В Эстонии электроэнергия в июле стоила 54,06 евро за мегаватт-час — это на 13% выше, чем месяцем ранее.

В июле потребление электроэнергии в странах Балтии превысило собственное производство на 35%. Гига отметил, что Литва произвела только 19%, а Латвия 65% всей необходимой стране электроэнергии. Традиционно в Эстонии производство превысило потребление — на 37%.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что эксперты прогнозируют, что рост цен на электроэнергию может продолжиться, особенно в в Литве — из-за начавшегося 16 августа ремонта подводного кабеля Nord Balt между Литвой и Швецией. В 2017 году Nordbalt обеспечила 30% импорта электроэнергии Литвы.

РИГА, 17 авг — Sputnik