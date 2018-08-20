"Рособоронэкспорт" представляет главные новинки года на "Армии-2018"

"Рособоронэкспорт" представляет главные экспортные новинки и бестселлеры российской оборонной промышленности на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке "Патриот". Всего в этом году спецэкспортер продемонстрирует на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники.

Как отметил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в текущем году Россия продолжила укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. "Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов США. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд долларов. В него вошли 6 новых стран – наших партнеров. В ходе "Армии-2018" рассчитываем значительно увеличить потенциал компании, в том числе и за счет представленных экспортных новинок", – заявил он.

Форум "Армия" каждый представляет новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт. Этот год по традиции не обойдется без дебютов: по сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения "Викинг", "Тор-Э2" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С". Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности, мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей "Истра-Е". Как считают в "Рособоронэкспорте", интерес вызовут и такие бестселлеры противовоздушной обороны, как ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Представителей зарубежных военно-морских сил заинтересуют следующие новинки: малые ракетные корабли проекта 22800Э "Каракурт-Э" и проекта 21635 "Сарсар", катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э "Ламантин".

Традиционно делегации от ВВС привлекают многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5.

Совместно с Минобороны РФ "Рособоронэкспорт" оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130.

На форуме пройдут и показы таких популярных российских образцов вооружения и военной техники, как ПТРК семейства "Корнет", автоматы Калашникова, ОТРК "Искандер-Э", БМПТ "Терминатор" и многих других.

"Форум "Армия" по традиции дает Рособоронэкспорту максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран. Кстати, в 2018 году на "Армии" станем свидетелями настоящего "африканского прорыва". Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары", – добавил Александр Михеев.

"Рост количества стран, сотрудничающих с "Рособоронэкспортом", а также увеличение финансовых показателей компании происходит на фоне жесткой конкурентной борьбы. Компания не раз отмечала явное наличие в ней элементов недобросовестной конкуренции", – отмечают в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Большинство наших партнеров видят и понимают свою выгоду от сотрудничества с "Рособоронэкспортом". Это показывает их готовность отстаивать собственный суверенитет. Мы при всесторонней поддержке политического руководства Российской Федерации, государственных финансовых структур принимаем действенные меры по нейтрализации нерыночных попыток воздействовать на наши бизнес-процессы. Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами по межправсоглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, – это вмешательство во внутренние дела государств", – заявил Александр Михеев.

На "Армии" в этом году впервые состоится форум "Неделя национальной безопасности". В его рамках "Рособоронэкспорт" проведет презентации и переговоры по решениям по противодействию терроризму, комплексным системам охраны границ и особо важных объектов. Эти современные продукты способны успешно противостоять высокоточному оружию, беспилотным летательным аппаратам, а также стелс-технологиям.