 Специалисты Управления механизации и автомобильного транспорта ПАО "СУС" выполнили перестановку кранов на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС
 
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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты Управления механизации и автомобильного транспорта ПАО "СУС" выполнили перестановку кранов на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС

Специалисты Управления механизации и автомобильного транспорта ПАО СУС выполнили перестановку кранов на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС

20 августа 2018, 15:57
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Это необходимо для обеспечения работы строителей и монтажников, удобства и безопасности строительного процесса.

Очередной башенный кран смонтирован на здании резервной дизельной электростанции. Еще один, наоборот, в ближайшие дни демонтируют для того, чтобы перевести его на строительную площадку Курской атомной станции. Всего туда отправят два крана ПАО "СУС". На площадке уже находятся 10-12 единиц общестроительной техники УМиАТ: самосвал, бульдозер, автокран и т.д. Они используются на подготовительных работах.

Кран, который сейчас используется для возведения башенной испарительной градирни второго энергоблока ЛАЭС-2, демонтируют в конце осени, когда завершится строительство градирни. Его высота составляет 180 метров. После планового ремонта кран будет готов к использованию на других строительных объектах.

Что касается гусеничного крана Libherr LR 11350, он пока останется на своем месте у здания реактора. С его помощью будет смонтирован кран эстакады транспортного шлюза.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"

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