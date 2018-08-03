Специалисты Управления механизации и автомобильного транспорта ПАО "СУС" выполнили перестановку кранов на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС

Это необходимо для обеспечения работы строителей и монтажников, удобства и безопасности строительного процесса.

Очередной башенный кран смонтирован на здании резервной дизельной электростанции. Еще один, наоборот, в ближайшие дни демонтируют для того, чтобы перевести его на строительную площадку Курской атомной станции. Всего туда отправят два крана ПАО "СУС". На площадке уже находятся 10-12 единиц общестроительной техники УМиАТ: самосвал, бульдозер, автокран и т.д. Они используются на подготовительных работах.

Кран, который сейчас используется для возведения башенной испарительной градирни второго энергоблока ЛАЭС-2, демонтируют в конце осени, когда завершится строительство градирни. Его высота составляет 180 метров. После планового ремонта кран будет готов к использованию на других строительных объектах.

Что касается гусеничного крана Libherr LR 11350, он пока останется на своем месте у здания реактора. С его помощью будет смонтирован кран эстакады транспортного шлюза.