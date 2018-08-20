 В Правительстве Дагестана обсудили ход инвентаризации клиентских баз данных потребителей электроэнергии
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Правительстве Дагестана обсудили ход инвентаризации клиентских баз данных потребителей электроэнергии

И.о. управляющего директора ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" Эльдар Гаджибабаев принял участие в совещании под руководством председателя Правительства РД Артёма Здунова, на котором обсуждали вопрос инвентаризации клиентских баз данных потребителей электрической энергии в республике.

Обозначая важность повестки дня, премьер-министр отметил следующее: "Сегодня мы обсудим план улучшения платежной дисциплины, снижения потерь. Мы уже говорили о том, что необходимо усилить работу по инвентаризации абонентской базы потребителей электроэнергии, обсуждали причины имеющихся в этой отрасли проблем".

Далее председатель Правительства РД призвал предложить конкретные меры по исправлению сложившейся ситуации. Особое внимание было уделено выстраиванию работы ПАО "ДЭСК" с населением Республики Дагестан.

И.о. управляющего директора ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" Эльдар Гаджибабаев подробно рассказал о проделанной работе по инвентаризации клиентских баз данных потребителей электрической энергии в Республике Дагестан.

В частности, в период с 2017 по 2018 год было открыты 23 748 лицевых счета. По итогам проведенной инвентаризации потребителей бытового сектора выявлено 8 743 несуществующих лицевых счета и 20 829 абонентов, не проживающих по адресам.

Эльдар Гаджибабаев также добавил, что по поручению генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева инвентаризацию клиентской базы в Дагестане необходимо закончить до 15 декабря текущего года. Подчеркивая необходимость налаживания совместной работы, спикер рассказал о совместной работе ПАО "ДЭСК" и Министерства промышленности и энергетики РД по организации совещаний в территориальных округах Республики Дагестан с участием глав сельских поселений. Предложено проводить подомовой обход совместно с представителями местных администраций. Это, по мнению Э. Гаджибабаева, позволит получить необходимую справочную информацию и закрепить за каждым лицевым счетом определенное физическое лицо, а также выполнить соответствующие мероприятия по неустановленным или неассоциированным с физлицами счетам.

Председатель Правительства РД Артём Здунов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что абонентская база, должна отвечать всем необходимым критериям и носить объективный характер.

В ходе обсуждения были также затронуты вопросы развития населенных пунктов, взаимодействия энергетиков с главами муниципалитетов (например, в части изготовления аншлагов), а также некоторые другие вопросы.

В мероприятии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев, врио министра промышленности и энергетики РД Арслан Арсланов, врио директора ГАУ РД "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан" Магомедэмин Арсланалиев, первый заместитель управляющего директора АО "Дагестанская сетевая компания" Эльбрус Цкаев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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