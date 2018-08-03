 Зарядные устройства ABB обеспечили открытие первой станции IONITY
 
Подписаться на новости
Новости компаний

Зарядные устройства ABB обеспечили открытие первой станции IONITY

Зарядные устройства ABB обеспечили открытие первой станции IONITY

20 августа 2018, 17:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

Обсудить на форуме

283 просмотра

Объединение ведущих машиностроителей IONITY выбрало ABB в качестве основного технологического партнёра и поставщика. Зарядные устройства для электромобилей Terra High Power от ABB позволили запустить сервисную станцию IONITY на автомагистрали A2 в Швейцарии.

IONITY, которая планирует построить сеть станций технического обслуживания электромобилей по всей Европе, позволяющую совершать на электромобилях такие же длительные поездки, как и на обычных автомобилях, 21 июня открыла свою первую станцию в Нойенкирхе, Швейцария, но автостраде A2.

Станция, пилотный проект около Люцерна, включает шесть самых современных высокоскоростных зарядных устройств ABB — Terra HP. Зарядные устройства Terra HP мощностью 350 кВт могут заряжать электромобили для 200-километрового пробега всего за 8 минут. К 2020 году IONITY планирует создать сеть, состоящую из 400 станций быстрой зарядки в 24 европейских странах.

IONITY — совместное предприятие BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group с её брендами Audi и Porsche. После успешных пробных испытаний компания ABB была выбрана IONITY в качестве основного технологического партнёра и поставщика зарядных систем. Уже к концу 2018 года будет проведено значительное начальное развёртывание.

ABB, за свою 130-летнюю историю ставшая синонимом прорыва в электротранспорте, является мировым лидером в подключённых системах зарядки постоянного тока для электромобилей. Приблизительно 7 000 зарядных устройств ABB постоянного тока теперь установлены более чем в 60 странах.

Майкл Хаеш (Michael Hajesch), управляющий директор IONITY, заметил, что "рад иметь сильного международного технологического партнёра в лице ABB, чтобы вывести э-мобильность на новый уровень в Европе".

Фрэнк Мюлон (Frank Muehlon), управляющий директор по инфраструктуре для зарядки электромобилей в ABB, добавил: "Это действительно знаменательный европейский запуск, и для нас большая честь быть выбранными для поддержки, особенно первой пилотной площадки, открывающейся в родной стране ABB, в Швейцарии. У нас уже есть около 7 000 подключенных быстрых зарядных станций постоянного тока, установленных во всем мире, и с этим запуском мы рады начать сотрудничество с IONITY, чтобы обеспечить эффективное и устойчивое использование электротранспорта в Европе".

IONITY — одна из амбициозных сетей зарядных станций, формирующаяся в Европе и за её пределами. В Соединенных Штатах компания ABB была выбрана для поставки своих зарядных станций Terra HP для развертывания сети компанией Electrify America, которая планирует разместить сотни зарядных станций внутри и вокруг 17 крупных городов-метрополий и вдоль нескольких общенациональных автомагистралей.

ABB Terra HP на станции IONITY в Нойенкирхе - первые зарядные устройства с кабелями с жидкостным охлаждением, которые установлены в Европе. В этих зарядных устройствах используется формат CCS, один из основных отраслевых стандартов. Terra HP также могут поддерживать стандарт быстрой зарядки CHAdeMO DC.

Общий рынок электромобилей с в Европейском союзе (ЕС) и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) только в 2017 году увеличился на 38,7 процента*. Это демонстрирует существенную потребность в инвестициях в высокоэффективную инфраструктуру, которая станет стимулом для водителей электромобилей, которых становится все больше, совершать дальние поездки.

Первая экспериментальная станция в Швейцарии была спланирована, спроектирована и построена компанией Alpiq, ведущей швейцарской энергетической компанией и крупнейшим поставщиком энергетических услуг, ориентированным на европейские рынки.

Компания: Компания АББ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости компаний
Новинка от Xinming Cable Machinery
Интеллектуальная система
Новинки IEK GROUP: бандаж кабельный и площадка монтажная для удобства потребителей

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно