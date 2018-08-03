Зарядные устройства ABB обеспечили открытие первой станции IONITY

Объединение ведущих машиностроителей IONITY выбрало ABB в качестве основного технологического партнёра и поставщика. Зарядные устройства для электромобилей Terra High Power от ABB позволили запустить сервисную станцию IONITY на автомагистрали A2 в Швейцарии.

IONITY, которая планирует построить сеть станций технического обслуживания электромобилей по всей Европе, позволяющую совершать на электромобилях такие же длительные поездки, как и на обычных автомобилях, 21 июня открыла свою первую станцию в Нойенкирхе, Швейцария, но автостраде A2.

Станция, пилотный проект около Люцерна, включает шесть самых современных высокоскоростных зарядных устройств ABB — Terra HP. Зарядные устройства Terra HP мощностью 350 кВт могут заряжать электромобили для 200-километрового пробега всего за 8 минут. К 2020 году IONITY планирует создать сеть, состоящую из 400 станций быстрой зарядки в 24 европейских странах.

IONITY — совместное предприятие BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group с её брендами Audi и Porsche. После успешных пробных испытаний компания ABB была выбрана IONITY в качестве основного технологического партнёра и поставщика зарядных систем. Уже к концу 2018 года будет проведено значительное начальное развёртывание.

ABB, за свою 130-летнюю историю ставшая синонимом прорыва в электротранспорте, является мировым лидером в подключённых системах зарядки постоянного тока для электромобилей. Приблизительно 7 000 зарядных устройств ABB постоянного тока теперь установлены более чем в 60 странах.

Майкл Хаеш (Michael Hajesch), управляющий директор IONITY, заметил, что "рад иметь сильного международного технологического партнёра в лице ABB, чтобы вывести э-мобильность на новый уровень в Европе".

Фрэнк Мюлон (Frank Muehlon), управляющий директор по инфраструктуре для зарядки электромобилей в ABB, добавил: "Это действительно знаменательный европейский запуск, и для нас большая честь быть выбранными для поддержки, особенно первой пилотной площадки, открывающейся в родной стране ABB, в Швейцарии. У нас уже есть около 7 000 подключенных быстрых зарядных станций постоянного тока, установленных во всем мире, и с этим запуском мы рады начать сотрудничество с IONITY, чтобы обеспечить эффективное и устойчивое использование электротранспорта в Европе".

IONITY — одна из амбициозных сетей зарядных станций, формирующаяся в Европе и за её пределами. В Соединенных Штатах компания ABB была выбрана для поставки своих зарядных станций Terra HP для развертывания сети компанией Electrify America, которая планирует разместить сотни зарядных станций внутри и вокруг 17 крупных городов-метрополий и вдоль нескольких общенациональных автомагистралей.

ABB Terra HP на станции IONITY в Нойенкирхе - первые зарядные устройства с кабелями с жидкостным охлаждением, которые установлены в Европе. В этих зарядных устройствах используется формат CCS, один из основных отраслевых стандартов. Terra HP также могут поддерживать стандарт быстрой зарядки CHAdeMO DC.

Общий рынок электромобилей с в Европейском союзе (ЕС) и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) только в 2017 году увеличился на 38,7 процента*. Это демонстрирует существенную потребность в инвестициях в высокоэффективную инфраструктуру, которая станет стимулом для водителей электромобилей, которых становится все больше, совершать дальние поездки.

Первая экспериментальная станция в Швейцарии была спланирована, спроектирована и построена компанией Alpiq, ведущей швейцарской энергетической компанией и крупнейшим поставщиком энергетических услуг, ориентированным на европейские рынки.