Энергетики филиала "Чувашэнерго" ведут работу по пресечению хищения электроэнергии в Чувашской Республике

В Чебоксарском районе Чувашии под руководством главы района Владимира Димитриева состоялось расширенное совещание с участием энергетиков филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго".

Ключевой темой стало обсуждение вопросов сотрудничества в рамках противодействия безучетному и бездоговорному потреблению электрической энергии. На совещании также присутствовали руководители структурных подразделений администрации района и главы сельских поселений.

В своих выступлениях начальник Управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала "Чувашэнерго" Вячеслав Порфирьев и начальник Управления безопасности филиала "Чувашэнерго" Игорь Вотяков отметили, что правонарушители пытаются находить все возможные способы, позволяющие подключаться к линиям электропередачи, минуя приборы учета. Они забывают, что несанкционированное потребление электроэнергии является хищением и преследуется по закону. Украденные киловатт-часы – деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства. Также на совещании обсуждались вопросы по электрификации улиц, технологическому присоединению и другие.

Борьба с незаконным потреблением электроэнергии является важной составляющей в работе филиала "Чувашэнерго". Энергетики на регулярной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов.

Всего за первую половину 2018 года энергетиками филиала "Чувашэнерго" было выявлено 309 фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии (в т.ч. по Чебоксарскому РЭС - 25 фактов). Общий объем выявленного неучтенного потребления превысил 0,7 млн кВтч (в т.ч. по Чебоксарскому РЭС - 0,07 млн кВтч). В число расхитителей электроэнергии попали как физические, так и юридические лица.

По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Филиал "Чувашэнерго" призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения счетчиков, в схему которых внесены изменения для искажения показаний, сообщать об этом в контакт-центр ПАО "МРСК Волги" по номеру 8-800-775-16-42, по телефонам доверия филиала ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" (8352) 39-92-62, 39-93-30, 39-93-03 или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-volgi.ru/ .