На базе "МРСК Урала" создан центр оценки квалификаций электроэнергетики

Энергетики ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") открыли центр оценки квалификаций электроэнергетики. Профессиональные экзамены для пилотных групп по ключевым компетенциям распределительного сетевого комплекса, которые уже прошли в июле-августе, дали старт работе центра.

Межрегиональный энергетический центр квалификаций "Урал" - так называется подразделение. Оно создано в рамках исполнения Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" и реализации ряда инициатив ПАО "Россети" в области формирования и развития Национальной системы квалификаций.

Основная цель проекта - получение реальной оценки качества подготовки, уровня компетентности, профессиональной пригодности работников предприятий, увеличение доли сертифицированных специалистов энергосетевого комплекса.

Площадка ОАО "МРСК Урала" для реализации этой инициативы выбрана не случайно. По поручению Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике нашими экспертами были разработаны семь комплектов оценочных средств для проведения профессиональных экзаменов. Также специалисты МРСК Урала и Учебного центра обладают опытом оценки профессиональных навыков по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-tech), принимая участие в мероприятиях Корпоративного Чемпионата ПАО "Россети" и Национальный чемпионата сквозных рабочих профессий высоко технологичных отраслей промышленности на протяжении нескольких лет.

Центр будет заниматься независимой оценкой по тринадцати основным для электроэнергетики квалификациям, таким как ремонт оборудования распределительных устройств, ремонт, монтаж и эксплуатация кабельных линий, техобслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей. Соискатели подтверждения квалификации в центре оценки - это работники или выпускники учебных заведений, претендующие на осуществление определенного вида трудовой деятельности, обратившееся самостоятельно или по направлению работодателя.

Эксперты экзаменационных комиссий, в состав которых будут входить специалисты "МРСК Урала" и других энергокомпаний, прошли аттестацию в Совете по профессиональным квалификациям в электроэнергетике. Периодичность проведения оценки квалификации – один раз в пять лет.

На сегодня апробированы экзаменационные испытания по таким квалификациям как "Электромонтер по обслуживанию подстанций (3 уровень квалификации)", "Электромонтер по обслуживанию подстанций (3 уровень квалификации)", "Электромонтер по выполнению работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи (4 уровень квалификации)".

Как отмечают в компании, Межрегиональный энергетический центр квалификаций "Урал" позволит решить сразу несколько стратегических задач. Его работа будет содействовать повышению квалификации работников отрасли, их мотивации, поддержанию должного уровня подготовки персонала и профессиональному развитию молодежи.

Стоит отметить, что центры оценки квалификаций созданы в стране на базе всего двух компаний ПАО "Россети" - ОАО "МРСК Урала" и ПАО "МРСК Юга". В обоих подразделениях "Россетей" осуществляют свою работу внутрикорпоративные Учебные центры.