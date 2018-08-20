"Ростелеком" начал цифровизацию школ Воронежской области

"Ростелеком" стал исполнителем проекта "Цифровая школа Воронежской области" по подключению региональных школ к сети интернет. В четыре этапа компания обеспечит сетью 773 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций региона. Работы будут завершены к 10 апреля 2020 года. Тендер разыгран региональным Департаментом связи и массовых коммуникаций. Высокоскоростной защищенный доступ в Интернет для школ будет организован на базе единой сети передачи данных "Ростелекома", что откроет им доступ ко всем современным цифровым сервисам.

Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО "Ростелеком":

"На первом этапе мы подключим 258 школ, из которых чуть более двухсот – сельские. Быстрый интернет по защищённым каналам позволит заметно расширить возможности учебного процесса. Например, школы смогут проводить онлайн открытые уроки или делать их совместными для нескольких классов в разных зданиях. Учителям и школьникам станут доступны удобные современные цифровые сервисы: электронная библиотека, единый архив электронных документов, видеоконференцсвязь, IP-телефония и многое другое. Уверена, это позволит сделать учебный процесс намного привлекательнее для наших детей".

Скорость доступа в сеть, предоставляемого в рамках проекта образовательным организациям, зависит от количества учащихся. Например, для школ, в которых учатся 250 и более человек, пропускная способность канала связи составит 100 Мбит/с, а для менее населённых учебных заведений – вдвое меньше.

Александр Митрофанов, первый проректор ГБУ ДПО Воронежской области "Институт развития образования":

"Реализация программы "Цифровая школа Воронежской области" позволит расширить возможности для организации образовательного процесса. Мы обеспечим равный доступ к качественному образованию жителям сельской местности, которые находятся в удалении от районных центров. Проект позволит помочь школам, которые показывают стабильно низкие результаты. А кроме того, обеспечит дальнейшее совершенствование модели методического сопровождения педагогов всего региона".

