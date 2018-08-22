Месяц Учений в Дагестане: энергетики МРСК Сибири перевыполнили план работ

Всероссийские учения энергетиков группы компаний "Россети" в Дагестане закончились, и на торжественном закрытии прошло награждение тех, кто особенно отличился за месяц тяжелой работы.

На церемонии почетную грамоту получил генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов за большой вклад в развитие электросетевого комплекса Дагестана, а также за обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей республики.

"Мы перевыполнили план по установке приборов учета электроэнергии на 130%!, – подводит итоги Виталий Иванов. – И работа в Дагестане будет продолжена, есть программа, рассчитанная на пять лет, которая должна значительно повысить качество электроснабжения Республики. За МРСК Сибири остается поддержка Кизлярских и Бабаюртовских районов электрических сетей. Я также считаю показательным факт, что девять сотрудников нашей компании подали заявки, чтобы попасть в кадровый резерв Дагестанской сетевой компании. Это отличная возможность для того, чтобы подняться по карьерной лестнице".

Двух сотрудников МРСК Сибири – мастера филиала "Кузбассэнерго-РЭС" Александра Лопатина и мастера Алейского РЭС филиала "Алтайэнерго" Романа Мулина – наградили нагрудным знаком "За профессиональное мастерство".

"Получил награду, но родные еще не в курсе, ничего не говорил им пока, потому что разница во времени с домом – четыре часа, – признается Александр Лопатин. – Я, как руководитель, как мастер, организовывал здесь работы. Мы выявляли дефекты на подстанциях, с коллективом всегда совещались, что и как лучше сделать, где оборудование поменять, а где просто отремонтировать. Ребята со мной были опытные, настоящие профессионалы. Работать бывает порой везде тяжело, но здесь основная сложность – жаркий климат, а мы обязательно в спецодежде: обливались потом, но работали, несмотря ни на что. Ремонтировали подстанции – пока не сделаешь, объект не бросаешь. До 6, до 7 вечера, с 7 утра. Один электромонтер у нас, у него стаж – еще и года нет. Конечно, он тут многому научился. Всем помогал, естественно, перенял опыт. А я научился тому, что нельзя оборудование до такого ужасного состояния доводить... Но основные неисправности, которые могли привести к авариям, мы устранили".

Роман Мулин, также получивший награду, решил остаться работать в Дагестанской сетевой компании. Для него это – новый опыт, знакомство с людьми, территорией и, конечно же, карьерный рост.

"Мне очень понравился Дагестан и люди, которые здесь проживают, потому что встречали нас везде тепло и радушно, – говорит Роман Мулин. – Первое, чему научили меня эти учения – это терпению, взаимодействию с любыми структурами, общению с людьми. Мы завели новые знакомства, обрели знания. Поначалу было тяжело – смена климата, часовых поясов – но привыкли, ко всему приспособились. Проживание было отличное, питание – все на высшем уровне!"

Напомним, в учениях участвовали 22 бригады МРСК Сибири: из Алтайского и Забайкальского краев, Республики Бурятия, Омской и Кемеровской областей. Учения проходили с 20 июля по 19 августа. За это время бригады МРСК Сибири отремонтировали 242 трансформаторные подстанции, а также установили 708 приборов технического учета электроэнергии. Итог масштабных работ – снижение аварийности и повышение качества электроснабжения потребителей Республики Дагестан, а также появление современной системы учета электроэнергии.