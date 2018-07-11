Прокуратура ленинского района г. Астрахани потребовала от ООО "Энергоучет" прекратить незаконную деятельность

По инициативе астраханского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") прокуратура Ленинского района г.Астрахани вынесла представление об устранении выявленных нарушений законодательства в деятельности ООО "Энергоучет", сотрудники которого, представляясь работниками МРСК Юга, вынуждали потребителей к замене приборов учета электроэнергии. Результаты прокурорской проверки направлены в УМВД России для проведения доследственной проверки.

О незаконных действиях сотрудников ООО "Энергоучет" стало известно в 2017 году, когда в адрес астраханского филиала МРСК Юга поступили заявления потребителей на проведение пломбировки электросчетчиков, установленных работниками "Энергоучета". Монтаж и демонтаж счетчиков они проводили незаконно – без уведомления энергоснабжающей организации – МРСК Юга. Лица, представляющиеся сотрудниками филиала МРСК Юга, производили замену приборов учета, вводя потребителей в заблуждение и взымая плату за проведенные работы. Последствия таких действий для потребитлей - массовое доначисление потребителям штрафов за безучетное потребление электроэнергии.

В конце января 2018 года по фактам незаконной замены счетчиков сотрудниками ООО "Энергоучет", не имевшими на это полномочий, следственным отделом УМВД России по г. Астрахань было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Это, тем не менее, не остановило любителей легкой наживы.

В МРСК Юга продолжают фиксировать случаи обмана потребителей работниками ООО "Энергоучет", что и стало поводом для обращения в прокуратуру. Все факты незаконных действий со стороны ООО "Энергоучет" будут учтены при формировании доказательной базы по материалам прокурорской проверки и в рамках расследуемого уголовного дела.