Ремонтная кампания теплосетей Первоуральска идет полным ходом

Специалисты Свердловской теплоснабжающей компании (СТК) ведут ремонт теплотрасс в соответствии с графиком. Так, на улице Малышева энергетики раскопали и демонтировали старый трубопровод диаметром 600 мм на участке от ул. Малышева, 6 до ул. Ватутина. Начат монтаж труб - на объекте предусмотрены стопроцентная замена 900 метров трубопровода и двух пар задвижек диаметром 400 и 600 мм, строительство трех новых тепловых камер для установки современных сильфонных компенсаторов (для компенсации "сжимания" и "растягивания" трубопроводов при перепадах наружных температур). Затем специалисты СТК приступят к перекладке этой же теплосети на участке от ул. Ватутина, 53 до ул. Советская, 1. На время проведения работ потребители получают горячую воду по параллельной схеме.

До конца текущей недели энергетики намерены завершить обновление участка наружной теплотрассы протяженностью 90 метров, проходящей под аркой полотна железной дороги и обеспечивающей теплоресурсами потребителей районов Талица, Магнитка и совхоза Первоуральский. Сейчас на объекте идет монтаж трубопровода диаметром 700 мм. После положительных результатов ультразвукового контроля качества швов сварки трубы устанавливают в гильзы под железнодорожными путями. Для защиты от воздействия грунтовых вод используются трубы в пенополиуретановой изоляции со сроком службы более 25 лет.

Проекты реализуются в рамках общехолдингововй программы группы "Т Плюс" "Re:Конструкция", направленной на повышение качество энергоснабжения потребителей. К системе теплоснабжения города обновленные трубопроводы будут подключены до начала отопительного сезона.

