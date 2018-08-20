Ростех создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков

Госкорпорация Ростех создает станкостроительный кластер для разработки и серийного производства современных высокоточных станков и обрабатывающих центров. Кластер на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) решит проблему технологической зависимости российской экономики от зарубежного промышленного оборудования.

Об этом заявил во время выездного совещания в городе Коврове Владимирской области генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. В совещании по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса также приняли участие спикер Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, депутаты Государственной Думы, представители Министерства промышленности и торговли РФ, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области.

В настоящий момент, для расширения производства станочного оборудования на КЭМЗ возводится новый корпус площадью 5 тысяч квадратных метров. Ввод нового цеха в эксплуатацию состоится в 2019 году. С учетом новых производственных площадей кластер сможет производить суммарно до 650 современных станков в год.

"Очевидно, что без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни импортозамещение, ни создание новых технологичных производств. Это базовая отрасль экономики, которая дает возможности для развития других отраслей. Пример Ковровского электромеханического завода показывает, что наш подход к переводу военных предприятий на гражданские рельсы может решать не только задачу загрузки мощностей предприятий ОПК в периоды снижения гособоронзаказа, но и способствовать ликвидации технологической зависимости в критически важных отраслях в общероссийском масштабе. Инвестиции в создание кластера составят около 460 млн рублей до 2024 года", – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Главной задачей кластера является максимальная локализация производства токарных, токарно-фрезерных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных станков самого современного уровня, которые станут основой для создания "цифровых фабрик". Основным преимуществом российских станков и обрабатывающих центров является отечественная система ЧПУ, которая обеспечит их киберзащищенность: станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного удаленного доступа к системам.

"В состав станкостроительного кластера войдут ведущие российские предприятия, способные создавать элементы станочного оборудования, а также исследовательские институты, готовые разработать всю необходимую документацию. Формирование такой кооперации позволит в кратчайшие сроки расширять линейку оборудования, которое будет производиться на КЭМЗ в интересах российской промышленности", – добавил Сергей Чемезов.

На данный момент на мощностях КЭМЗ, в рамках кооперации с предприятиями, которые войдут в кластер, уже осуществляется сборка 10 моделей станков. Созданы первые образцы 5-ти осевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с программным управлением, которые могут производить детали высших классов точности, например, турбинные лопатки или сотовые компоненты в авиастроении. Доля российских компонентов в продукции КЭМЗ в зависимости от модели станка сегодня составляет от 50 до 60%. К 2026 году долю зарубежных комплектующих планируется снизить до менее 10%.