В Славянском энергорайоне выявлено 138 фактов хищения электроэнергии

В рамках реализации программы по борьбе с хищениями электроэнергии с начала 2018 года специалистами филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу"Россети") Славянские электрические сети выявлено 138 факта нарушения в системе учета электроэнергии. Недобросовестные потребителиТемрюкского, Славянского и Красноармейского районов возместили предприятию порядка 4,5 млнрублей. По всем фактам направлены заявления в органы внутренних дел, 31 нарушитель привлечен к административной ответственности.

По результатам плановых и внеплановых рейдовых мероприятий по выявлению незаконного потребления электроэнергии энергетиками пресечено 129 фактов безучетного и 9 фактов бездоговорного энергопотребления. Общее количество неучтенной электроэнергии составило более 5,8 млн кВт*ч, что превышает в денежном эквиваленте 7,5 млн рублей. 1,6 млн рублей энерговоры уже возместили предприятию.

Возмещение убытков прошлых лет по 73 фактам безучетного и бездоговорного энергопотребления составило 2,8 млн рублей.

В результате претензионно-исковой работы по возмещению ущерба решением суда установленопотребителю Темрюкского района выплатить предприятию 6 млн рублей по факту безучетногопотребления электроэнергии (вмешательство в работу узла учета с помощью встроенного устройства). В Красноармейском районе по факту бездоговорного потребления потребитель уже возместил ущерб компании в размере 500 000 рублей.

– Выявление и пресечение фактов хищения электроэнергии, манипуляций с приборами ее учета, а также привлечение виновных лиц к административной/уголовной ответственности – это целый комплекс мероприятий, который напрямую связан с надежностью функционирования всего электросетевого комплекса и направлен на повышениеуровня качества предоставляемых потребителям услуг по передаче электроэнергии, – подчеркнул заместитель генерального директора по специальным проектам – директор Славянского филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимур Глушко.

Кубаньэнерго напоминает: согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Проинформировать о незаконном потреблении электроэнергии, а также о случаях проникновения на территорию энергообъектов можно по телефону единой горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52(анонимность гарантируется).