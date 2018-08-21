В Тамбовэнерго за шесть месяцев отремонтировали более 200 километров воздушных ЛЭП

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подведены итоги реализации ремонтной программы за шесть месяцев 2018 года. Все намеченные с января по июнь мероприятия выполнены в полном объеме.

Отремонтированы 67 трансформаторных подстанции 6-10 кВ, 114 трансформаторов 10/0,4 кВ и порядка 204 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено 262 га трасс воздушных линий.

Всего в 2018 году в Тамбовэнерго планируют отремонтировать 701,2 километра воздушных линий и 129 трансформаторных подстанций, расчистить более 479 га трасс воздушных линий, провести ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Основная часть работ будет завершена до 1 октября.

"Реализация мероприятий ремонтной программы позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей Тамбовской области, улучшить качество передачи электроэнергии, а также подготовить электросетевой комплекс региона к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов", - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" Николай Богомолов.