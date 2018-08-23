34 урока электробезопасности провели энергетики филиала "Ингушэнерго" этим летом

Тридцать четыре урока по электробезопасности провели специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") для детей, отдыхающих в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях и досуговых центрах.

На занятиях дети в доступной форме знакомятся с правилами электробезопасности и значением установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, учатся вести себя в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим от воздействия электрического тока.

Учащимся демонстрируют принципы шагового напряжения и выход из его зоны, напоминают о необходимости соблюдения охранных зон линий электропередачи.

Для закрепления полученных знаний энергетики вручают детям канцелярские наборы: расписания уроков, тетради и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности. Для оформления стендов учителям и воспитателям передаются красочные плакаты с памяткой по основным правилам поведения вблизи энергообъектов.

"Уроки по электробезопасности давно стали интересным и ожидаемым элементом образовательной программы республики. Такие встречи помогают сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством, а значит предупредить несчастные случаи, сохранить их жизнь и здоровье, - рассказал директор филиала "Ингушэнерго" Султан Цечоев. -Профилактическая работа нашими специалистами проводится круглый год, однако во время летних каникул, когда школьники больше времени проводят на улице без присмотра взрослых, мы уделяем этому направлению повышенное внимание".

Мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании МРСК Северного Кавказа. В программу входит организация тематических уроках в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, изготовление информационных материалов для школьников, трансляция видеороликов по электробезопасности на местных телеканалах и др.