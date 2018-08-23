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Отраслевые новости: Россия

До 2020 года на Дальнем Востоке построят почти 200 школ и больниц

До 2020 года на Дальнем Востоке построят почти 200 школ и больниц

23 августа 2018, 17:52
Рубрика: Россия
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Недостаток социальной инфраструктуры остается одной из главных проблем Дальнего Востока. Региону катастрофически не хватает детских садов, школ, поликлиник и больниц, спортивных и культурных центров, то есть того, что определяет качество жизни, заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов. В министерстве пробел обещают восполнить.

- К концу 2020 года у нас завершится строительство и реконструкция более 190 социальных объектов. В этом году начинается строительство 163 из них. Средства на это идут из федерального бюджета, и они уже начали поступать в регионы. Сейчас важно сделать так, чтобы вся новая инфраструктура была построена в срок и качественно. Совместно с регионами мы разработали планы-графики, где четко обозначены сроки. На всех стройках будут установлены камеры видеонаблюдения, - сообщил министр.

Российская газета

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