До 2020 года на Дальнем Востоке построят почти 200 школ и больниц

Недостаток социальной инфраструктуры остается одной из главных проблем Дальнего Востока. Региону катастрофически не хватает детских садов, школ, поликлиник и больниц, спортивных и культурных центров, то есть того, что определяет качество жизни, заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов. В министерстве пробел обещают восполнить.

- К концу 2020 года у нас завершится строительство и реконструкция более 190 социальных объектов. В этом году начинается строительство 163 из них. Средства на это идут из федерального бюджета, и они уже начали поступать в регионы. Сейчас важно сделать так, чтобы вся новая инфраструктура была построена в срок и качественно. Совместно с регионами мы разработали планы-графики, где четко обозначены сроки. На всех стройках будут установлены камеры видеонаблюдения, - сообщил министр.

Российская газета