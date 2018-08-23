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Индийская компания увеличит мощность глиноземного завода в три раза

Индийская компания увеличит мощность глиноземного завода в три раза

23 августа 2018, 17:11
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ

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Индийская компания Vedanta Resources получила разрешение от администрации штата Одиша, расположенного на востоке страны, на реализацию проекта по расширению производительности своего глиноземного завода Lanjigarh от нынешних 2 млн. до 6 млн. т в год.

Стоимость проекта оценивается в 56 млрд. рупий (около $820 млн.). Руководство компании рассчитывает завершить его до конца 2021 г. Кроме того, Vedanta интересуется приобретением энергогенерирующих мощностей.

По оценкам компании, потребность завода в бокситах после расширения мощностей возрастет от нынешних 6 млн. до около 18 млн. т в год. Закупать дополнительные объемы Vedanta планирует в Гвинее у местного подразделения компании Emirates Global Aluminium. Соответствующее соглашение было заключено в июле текущего года.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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