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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс" подключил к централизованному теплоснабжению потребителей котельной ЧЭАЗ в Чебоксарах

Т Плюс подключил к централизованному теплоснабжению потребителей котельной ЧЭАЗ в Чебоксарах

23 августа 2018, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Группа "Т Плюс" реализовала в Чебоксарах проект по переключению потребителей котельной АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) на Чебоксарскую ТЭЦ-2. К централизованному теплоснабжению подключены 15 потребителей, ограниченных улицей Карла Маркса, Президентским бульваром, Деловым проездом, бульваром Электроаппаратчиков. Присоединенная тепловая нагрузка составила 14,7 Гкал/ч.

Закрытие локального источника в зоне действия Чебоксарской ТЭЦ-2 позволит более эффективно использовать имеющийся резерв мощности станции. Кроме того, реализация данного проекта обеспечит снижение порядка до 17 % тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя.

Тепловые сети ЧЭАЗ протяженностью 1,162 км и модернизированный автоматизированный центральный тепловой пункт (АЦТП) приняты энергокомпанией на баланс.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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