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Новости компаний

Внимание, новинка: ВРТ-63 – теперь на токи 50 и 63А

Внимание, новинка: ВРТ-63 – теперь на токи 50 и 63А

23 августа 2018, 16:29
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках развития направления модульного оборудования Группа компаний IEK расширяет ассортимент и вводит в продуктовый портфель выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63 на токи 50 и 63А.

Трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Допускается использование в сетях постоянного тока напряжением не более 48 В.

Область применения ВРТ-63 — учетно-распределительное оборудование жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается возможность оперативного отключения от сети отдельных групп потребителей электроэнергии. Может применяться для оперативного переключения с основной сети на бытовой электрогенератор в системах АВР и управления реверсированием маломощных электродвигателей.

Внимание! Использование выключателя—разъединителя ВРТ-63 IEK® возможно только при последовательном подключении устройства защиты от сверхтоков (автоматические выключатели серии ВА47 IEK® или предохранитель ППНИ IEK®).

Достоинства трехпозиционных выключателей—разъединителей ВРТ-63 IEK®:

  • Оперативное включение и выключение электрических цепей.
  • Проведение тока в нормальном режиме.
  • Выдерживает ток короткого замыкания в течении 1 сек.
  • Три фиксированных положения рукоятки I-0-II.
  • Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов (для конструктива 50А и 63А).
  • Положение рукоятки является индикатором состояния контактов: среднее положение означает состояние "откл".
  • Электрическая износостойкость — 10 000 циклов включения-отключения.
  • Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.
  • Срок службы не менее 15 лет.
  • Современный дизайн и гравировка логотипа на боковых сторонах корпуса.

Технические характеристики трехпозиционных выключателей—разъединителей ВРТ-63 IEK®:

  • Количество полюсов: 1, 2, 3, 4;
  • Номинальный ток: от 16 А до 63 А;
  • Номин. раб. напряжение: 230/400 В;
  • Тип монтажа: на DIN-рейку;
  • Частота: 50 Гц;
  • Степень защиты: IP20.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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