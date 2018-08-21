Внимание, новинка: ВРТ-63 – теперь на токи 50 и 63А

В рамках развития направления модульного оборудования Группа компаний IEK расширяет ассортимент и вводит в продуктовый портфель выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63 на токи 50 и 63А.

Трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Допускается использование в сетях постоянного тока напряжением не более 48 В.

Область применения ВРТ-63 — учетно-распределительное оборудование жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается возможность оперативного отключения от сети отдельных групп потребителей электроэнергии. Может применяться для оперативного переключения с основной сети на бытовой электрогенератор в системах АВР и управления реверсированием маломощных электродвигателей.

Внимание! Использование выключателя—разъединителя ВРТ-63 IEK® возможно только при последовательном подключении устройства защиты от сверхтоков (автоматические выключатели серии ВА47 IEK® или предохранитель ППНИ IEK®).

Достоинства трехпозиционных выключателей—разъединителей ВРТ-63 IEK®:

Оперативное включение и выключение электрических цепей.

Проведение тока в нормальном режиме.

Выдерживает ток короткого замыкания в течении 1 сек.

Три фиксированных положения рукоятки I-0-II.

Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов (для конструктива 50А и 63А).

Положение рукоятки является индикатором состояния контактов: среднее положение означает состояние "откл".

Электрическая износостойкость — 10 000 циклов включения-отключения.

Увеличенная прочность в зоне присоединения проводников за счет дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.

Срок службы не менее 15 лет.

Современный дизайн и гравировка логотипа на боковых сторонах корпуса.

Технические характеристики трехпозиционных выключателей—разъединителей ВРТ-63 IEK®: