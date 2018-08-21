Внимание, новинка: ВРТ-63 – теперь на токи 50 и 63А

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 2018
23 августа 2018, 16:29
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках развития направления модульного оборудования Группа компаний IEK расширяет ассортимент и вводит в продуктовый портфель выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63 на токи 50 и 63А.
Трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Допускается использование в сетях постоянного тока напряжением не более 48 В.
Область применения ВРТ-63 — учетно-распределительное оборудование жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается возможность оперативного отключения от сети отдельных групп потребителей электроэнергии. Может применяться для оперативного переключения с основной сети на бытовой электрогенератор в системах АВР и управления реверсированием маломощных электродвигателей.
Внимание! Использование выключателя—разъединителя ВРТ-63 IEK® возможно только при последовательном подключении устройства защиты от сверхтоков (автоматические выключатели серии ВА47 IEK® или предохранитель ППНИ IEK®).
Достоинства трехпозиционных выключателей—разъединителей ВРТ-63 IEK®:
Технические характеристики трехпозиционных выключателей—разъединителей ВРТ-63 IEK®: