Китай продолжит сокращение металлургических мощностей

Министерство торговли КНР издало распоряжение, в соответствии с которым местным администрациям предлагается воздерживаться от применения любых практик, способных привести к незаконному расширению мощностей по выплавке стали или замедлению ликвидации хронически убыточных компаний-"зомби". Кроме того, компании, нарушающие правила ВТО, будут лишены государственной поддержки.

По словам Ю Юна, президента China Iron and Steel Association (CISA) и председателя правления государственной металлургической группы Hebei Iron and Steel, к 2025 г. совокупный объем производственных мощностей в национальной сталелитейной промышленности должен сократиться до менее 1 млрд. т в год, что позволит довести средний уровень их загрузки до более 80%.

В текущем году должны быть закрыты предприятия совокупной мощностью 30 млн. т в год, из которых 10 млн. т будет приходиться на провинцию Хэбэй. С 2020 г. в ней будет установлен лимит мощностей в размере не более 200 млн. т в год.

Как сообщил Ю Юн, для решения проблемы избытка производства стали будут использоваться рыночные и административные методы, финансовые инструменты и экологические ограничения. Также правительство намерено стимулировать слияния и поглощения в металлургической отрасли.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"