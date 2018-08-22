Специалисты филиала "Оренбургэнерго" провели рейд в Александровском районе

Во время очередного рейда специалисты Центрального производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" провели проверку приборов учета в жилых домах, а также магазинах и предприятиях агропромышленного комплекса в поселке Романовский Александровского района.

Энергетики сверили показания счетчиков, проверили пломбы и состояние электропроводки. Во время рейда они также объясняли жителям, как действовать в том случае, если возникла необходимость выполнения каких-либо работ в распределительном устройстве.

— Вскрывать прибор учета должен только работник энергокомпании. Для этого жители должны обратиться в сбытовую или сетевую компанию, получить согласование и дождаться специалиста, — объяснил Виталий Леньшин, заместитель директора по реализации услуг Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго". – Если вы сами снимете пломбы, это грозит составлением акта о безучетном потреблении электроэнергии и самовольном вмешательстве в работу прибора учета. Расчет в этом случае будет вестись по нормативу потребления или по суммарной мощности всех приборов с учетом их непрерывной работы в течение 24 часов в сутки. Вместо обычных 150-200 кВт*ч в месяц сумма может составлять тысячи кВт*ч.

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии согласно статье 7.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет.

Если Вы стали свидетелями или располагаете информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети, о безучетном потреблении электроэнергии - просьба сообщать в филиал "Оренбургэнерго" по телефонам ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(3532) 98-48-48 или 8 (800) 775-16-42. Конфиденциальность гарантируется.