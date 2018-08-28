Кабельный завод в Смоленске испытывает трудности

По словам гендиректора предприятия, производственные мощности загружены только на 30%.

ЗАО "СКЗ" работает в сфере кабельного производства на протяжении 20 лет. За прошедшие годы предприятию удалось наладить хорошие деловые связи и контакты со многими клиентами во многих городах России.

Однако в нынешнем году объем заказов значительно снизился.

- Некомпетентность и неграмотная политика в деятельности завода предыдущего генерального директора привела к значительному снижению объемов заказов в 2018 году: временно с нами перестали работать некоторые из наших постоянных партнеров. В результате на сегодняшний день производственные мощности предприятия загружены только на 30%. Чтобы стабилизовать деятельность нам крайне необходимо восстановить отношения с деловыми партнерами и найти новых заказчиков, - цитирует гендиректора ЗАО "СКЗ" Татьяну Задависвичка smolinvest.com.

По словам вице-губернатора Ростислава Ровбеля, до конца сентября состоится совещание с застройщиками и проектировщиками региона по проблематике Смоленского кабельного завода, чтобы найти заказчиков для завода в нашем регионе, а в перспективе и в других субъектах России.

Деловой журнал "Гудвилл"