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Новости компаний

Расширение ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC и поступление на склад телевизионных разъемов (TV), делителей, BNC разъемов, разъемов питания

Расширение ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC и поступление на склад телевизионных разъемов (TV), делителей, BNC разъемов, разъемов питания

27 августа 2018, 15:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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Телевизионные разъемы – подходят для коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом. Разъемы монтируются на коаксиальный кабель передающий сигнал на принимающее устройство.

Делитель TV – используются при подключении одного телевизионного (коаксиального) кабеля от антенны к нескольким телевизорам (принимающим устройствам).

BNC разъемы – для подключение кабеля к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам имеющим соответствующие разъемы.

Разъемы питания – для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24 В.

Материалы

  • Центральный контакт – латунь с золотым напылением, никелированный металл
  • Изолятор – полиоксиметилен
  • Корпус – никелированный металл, пластик
  • Колпачок – ПВХ

Преимущества

  • Разъемы и переходники позволяют соединять кабель без пайки контактов
  • Не требуется применения специальных инструментов
  • Удобное разделение сигнала на несколько телевизоров с помощью делителя TV (для подключения кабелей используются стандартные F-разъемы)
  • Удобно в реализации через розничную сеть, индивидуальная упаковка имеет отверстие для подвеса

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"

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