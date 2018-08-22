Расширение ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC и поступление на склад телевизионных разъемов (TV), делителей, BNC разъемов, разъемов питания

По пятьдесят для трейдера
27 августа 2018, 15:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО
Телевизионные разъемы – подходят для коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом. Разъемы монтируются на коаксиальный кабель передающий сигнал на принимающее устройство.
Делитель TV – используются при подключении одного телевизионного (коаксиального) кабеля от антенны к нескольким телевизорам (принимающим устройствам).
BNC разъемы – для подключение кабеля к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам имеющим соответствующие разъемы.
Разъемы питания – для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24 В.
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