Расширение ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC и поступление на склад телевизионных разъемов (TV), делителей, BNC разъемов, разъемов питания

Телевизионные разъемы – подходят для коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом. Разъемы монтируются на коаксиальный кабель передающий сигнал на принимающее устройство.

Делитель TV – используются при подключении одного телевизионного (коаксиального) кабеля от антенны к нескольким телевизорам (принимающим устройствам).

BNC разъемы – для подключение кабеля к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам имеющим соответствующие разъемы.

Разъемы питания – для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24 В.

Материалы

Центральный контакт – латунь с золотым напылением, никелированный металл

Изолятор – полиоксиметилен

Корпус – никелированный металл, пластик

Колпачок – ПВХ

Преимущества