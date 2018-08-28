Ремонт моста в посёлке Дачный обойдется в 70 миллионов рублей

Сегодня, 27 августа, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел личный прием на заводе "Искра". Один из работников пожаловался на состояние моста в посёлке Дачный.

Как сообщает пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук, капитальный ремонт моста начнётся в следующем году. Стоимость работ составит около 70 миллионов рублей. Напомним, обрушение пешеходной части мостового перехода произошло прошлой осенью.

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