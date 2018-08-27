Россия и Беларусь развивают кооперацию в отрасли строительно-дорожного машиностроения

Одно из ведущих отечественных машиностроительных предприятий ООО "Амкодор-Брянск", входящее в белорусский холдинг, расширило линейку выпускаемой продукции погрузчиком АМКОДОР 334С грузоподъемностью 3,4 тонны. Компания оснастила погрузчик отечественным двигателем, который серийно выпускается на Ярославском моторном заводе.

Благодаря реализации компанией политики импортозамещения и многоплановой модернизации производственных мощностей предприятие полностью соответствуют требованиям, предъявляемым Минпромторгом России для подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

Данное соответствие позволило фронтальным погрузчикам АМКОДОР 334С, принимать участие во всех мерах государственной поддержки, реализуемым Министерством. Речь, в том числе, и о программе льготного лизинга в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 518.

Как отметил представитель Минпромторга России: "Компания Амкодор уже давно является надежным партнером Российской Федерации и планирует реализовывать свои проекты не только на территории Брянской области, но и в других регионах нашей страны уделяя большое внимание использованию отечественных компонентов, а также локализации используемых компонентов на территории Российской Федерации".