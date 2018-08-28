"Завод "Экран" планирует развивать месторождение природной соды на Алтае

На Международном форуме технологического развития "Технопром-2018" АО "Завод "Экран" представило проект организации производства кальцинированной соды из содосульфатного сырья природного происхождения, сообщили в пресс-службе холдинга. Объем инвестиций составит 3 млрд рублей.

Сегодня производство кальцинированной соды – одного из основных компонентов для изготовления стекла — за Уралом ограничено, хотя спрос на нее есть. По словам генерального директора АО "Завод "Экран" Андрея Яковлева, речь идет примерно о 540 тыс. тонн в год – это 20% от потребностей всей российской промышленности, обеспеченных за счет поставок из Крыма и Башкирии. Между тем, в стране назревает угроза дефицита соды. Сырье, добываемое АО "Башкирская содовая компания" (занимает 62% рынка кальцинированной соды) в недрах горы-шихана Шахтау, закончится через 4,5 года. Альтернативный источник — шихан Торатау — имеет статус памятника природы регионального значения.

В августе АО "Завод "Экран" оформило договор аренды на земельный участок, примыкающий к одному из озер системы Танатар (Алтайский край) – единственному в Сибири месторождению содосульфатного сырья.

— Оно является возобновляемым, при условии выполнения природоохранных мероприятий, — подчеркнул Андрей Яковлев.

На НИОКРы в рамках проекта направили 12 млн рублей: ООО "Инжиниринговый химико-технологический центр" (Томск) нашло способ привести природную соду в соответствие ГОСТу.

По словам Андрея Яковлева, стекольные заводы стремятся к независимости от содовых монополистов из европейской части России, а также к сокращению доли расходов на перевозку сырья в структуре себестоимости продукции. Из-за короткого транспортного плеча предприятиям, расположенным на территории от Урала до Дальнего Востока, будет выгоднее приобретать сибирскую соду. Реализация проекта позволит занять 10% рынка кальцинированной соды в Российской Федерации. Кроме того, благодаря логистическому преимуществу дополнительными рынками сбыта могут стать зарубежные страны — Казахстан, Киргизия, Индия.

Запустить переработку соды планируют к 2022 году. Производственные мощности разместят у озера, проектирование завода займет не менее года, строительство – два года. В настоящее время проект находится на этапе подготовки технической документации, ведется поиск соинвестора. По предварительным оценкам, объем вложений составит 3 млрд рублей, срок окупаемости — 4 года.

НП "Клуб парламентских корреспондентов"