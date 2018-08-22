130 км ВЛ прошли тепловизионную диагностику в адыгейском энергорайоне

Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса, энергетики Адыгейского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") с начала года провели тепловизионное обследование 14 высоковольтных подстанций и пяти воздушных линий электропередачи протяженностью 131 км.

Тепловизор, применяемый энергетиками, представляет собой инфракрасную камеру, которая на расстоянии способна улавливать тепловое излучение оборудования и обнаруживать очаги повышенного нагрева, которые невозможно определить при визуальном осмотре.

Тепловизионная диагностика на энергообъектах позволяет предотвратить выход из строя электрооборудования, эффективно контролировать его состояние, не производя отключений. Дефекты, обнаруженные при диагностике, устраняются на ранней стадии, что значительно снижает вероятность возникновения сбоев в работе оборудования, повышает надежность электроснабжения потребителей.

– Полученные данные специалисты филиала используют при составлении плана ремонтных работ и технического обслуживания. Это позволяет сократить объем, срок и стоимость ремонта, а также увеличить срок службы элементов энергооборудования. А в случае обнаружения аварийного дефекта организуется неотложный ремонт, – добавил директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.