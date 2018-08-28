Минпромторг к 2021 году оценит готовность предприятий России к цифровой экономике

Министерство промышленности и торговли России планирует завершить к 2021 году оценку готовности перехода российских предприятий на цифровую экономику. Об этом сообщил в понедельник на форуме "Технопром" директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев.

"Оценка технологической готовности, организационной готовности, кадровой готовности - для нас это главный этап с точки зрения выработки единых показателей, от которых мы и будем "плясать", вырабатывая приоритеты к каждой отрасли. Мы ставим цель к 2021 году по крупным и средним предприятиям такую оценку полностью завершить", - сказал он.

Дождев уточнил, что примерно половина российских компаний на сегодняшний день не видит взаимосвязи между технологиями и коммерческим успехом предприятия. Чтобы эту ситуацию исправить, необходимо дать возможность компаниям применять лучшие зарубежные практики на своих площадках.

"Порядка 50% российских компаний не видят связи между применением технологий и коммерческим успехом <...> Поэтому мы идем по стопам конкурентов, систематизируя то, что уже кем-то достигнуто. Однако важно дать возможность компаниям эти лучшие практики применять на своих площадках", - добавил глава департамента.

Кроме того, Дождев высказал мнение о необходимости единой методики поддержки предприятий в переходе на цифровую модель в будущем. "Без единых методик, подходов мы едва ли сможем подступиться к тому, что такое эффективная государственная политика в сфере применения цифровых технологий к промышленности. Мы должны сделать движения в этом направлении единонаправленными", - сказал он.

ТАСС