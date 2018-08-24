Подведены итоги выполнения пятилетней инвестиционной программы ОАО "Сетевая компания"

В КРК "Пирамида" прошло чествование строителей-энергетиков, по случаю успешного выполнения инвестиционной программы ОАО "Сетевая компания. В мероприятии, посвященном тем, кто реализовал масштабные планы многих поколений энергетиков, приняли участие руководители республиканских министерств и ведомств, представители подрядных организаций и ОАО "Сетевая компания".

Стоит отметить, что экономический и кадровый потенциал ОАО "Сетевая компания" позволяет в полной мере обеспечивать эксплуатацию электросетевого хозяйства и ежегодно строить, реконструировать и вводить крупные объекты. Так, за последние пять лет объем реализованных проектов с вводом основных фондов составил 45 млрд рублей, а это более 70 важных объектов, обеспечивающих надежную и безаварийную работу энергосистемы РТ.

Вниманию собравшихся был представлен публицистический фильм, снятый на основе документальных кадров строек этих лет. После его просмотра, обращаясь ко всем причастным к этим великим делам, генеральный директор ОАО "Сетевая компания" Ильшат Фардиев сказал:

"Мы сегодня с гордостью говорим о реализованных делах за последние 7-8 лет, решение о которых было принято первым Президентом Татарстана Минтимером Шариповичем Шаймиевым, о проектах, одобренных действующим Президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. На сегодняшний день в области электроэнергетики освоено более 90-95 миллиардов рублей, из них на "Сетевую компанию" приходится 45 миллиардов рублей".

Инновационные решения для энергетиков Татарстана были реализованы при реконструкции и строительстве таких значимых столичных объектов как ПС 500 кВ "Киндери" – крупнейшего центра питания Казани, ПС 220 кВ Центральная - одной из узловых подстанций, составного элемента кольца 110 кВ, охватывающим столицу республики, ПС 110 кВ "Южная" - важнейшего элемента транзитного узла 110кВ. Большие объемы работ были проведены в Нижнекамском энергорайоне, где были построены ПС 500 кВ Щелоков и ПС 220 кВ Бегишево, ставшие центрами питания предприятий нефтехимического комплекса и нефтедобывающих потребителей РТ. Заслуживают особых слов реконструкции, проведенные третьей подстанции напряжением 500 кВ – "Бугульма", на ПС 220 кВ Кутлу-Букаш – связующем звене между энергосистемами Поволжья и Урала, строительство обусловленной ростом промышленного производства ПС 110 кВ "Юбилейная". Стоит отметить и строительство новой воздушной линии напряжением 220 кВ "Щелоков-Центральная". Этот энергомост является гордостью ОАО "Сетевая компания", он позволил обеспечить столицу республики дополнительной мощностью в размере 350 мВт, и повысил надежность электроснабжения потребителей г Казани, в том числе объектов, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мы с вами очень счастливые люди, - сказал в завершение выступления Ильшат Фардиев. - Наши дела, созданные нашими сердцем и руками, останутся на долгие годы. Благодаря вашей энергии, благодаря нашим совместным усилиям, мы можем уверенно и долгое время идти вместе, строя и создавая новое. Нам удалось привлечь инвестиции и построить задуманное и мы смогли вместе сделать! Спасибо Вам большое!"

Проводя церемонию награждения, Ильшат Шаехович находил отдельное слово каждому, заслужившему награду. Так, вручая почетную медаль "За заслуги перед ОАО "Сетевая компания" ветерану ОАО "Сетевая компания", ныне старшему мастеру "АвангардЭнерго" Талгату Исхакову, он вспомнил, как познакомился с этим человеком 20 лет назад в рабочей обстановке: "Он тогда уже был опытным, знающим, а в апреле этого года Талгат Ахатович отметил полвека в энергетике! Поздравляем!"

Внесших значительный вклад в строительство значимых энергообъектов поздравил и заместитель министра строительства и жилищного хозяйства Татарстана Ильдус Насыров: "Все в жизни взаимосвязано и вся наша жизнь крутится вокруг энергетиков. Прежде, чем начать стройку, необходимо подвести электроэнергию, а для этого нужно, чтобы были построены подстанция, линейные объекты, здания, сооружения… И "Сетевая компания" с возлагаемой на нее ответственностью достойно справляется: на сегодняшний день -это технологически и технически сильное предприятие, с которым работает большое количество прогрессивных партнеров".

Экскурс в историю предприятия за последние пять лет провел для участников церемонии заместитель генерального директора по инвестициям Азат Мазитов, подробно остановившись на всех объектах, введенных в эксплуатацию за эти годы: "Колоссальные человеческие ресурсы и финансовые вложения несут в себе эти стройки. Самые серьезные энергообъекты республики оказались в наших с вами руках, энергостроители! И мы с вами с гордостью можем сказать, что мы со всем этим справились и внесли свой значимый вклад в успешное проведение мировой спортивной эпопеи!"

А.Мазитов отметил и масштабные социально-ответственные проекты, в которых принимает активное участие ОАО "Сетевая компания". Это программа ГЖФ: за пять лет освоено более 1 300 миллионов рублей, программа ГИСУ РТ, включающая строительство больниц, школ, детских садов, парков – вложено более 1 500 миллионов рублей, программа по строительству электросетевой инфраструктуры для участков, выделенных под строительства жилых домов многодетным семьям – за три года вложено 500 миллионов рублей. "Строили объекты, чтобы дать электроэнергию этим социально-важным объектам, - подчеркнул он, - и мы с вами завершили одни и находимся на пороге других величайших событий, ведь сейчас идет формирование новой инвестпрограммы на будущие годы".

Подробностями и деталями проведенных работ поделился в своем выступлении и заместитель генерального директора-технический директор ОАО "Сетевая компания" Илшат Галимзянов: "В возведении каждого из уникальных по своей сути объектов возникали сложности, которые строители и энергетики переводили в плоскость интересных инновационных технических и инженерных решений. Так, в ходе реконструкции на ПС 220 кВ Центральная чтобы поэтапно проводить замену ячеек 110 кВ и не погашать потребителей, было принято решение по территории подстанции проложить две кабельные взаиморезеревируемые линии 110кВ, соединить старые системы шин с новыми. Или вот другое уникальное решение - компактные КРУЭ наружной установки, которые мы применили на ПС 110 кВ Кировская в условиях стесненной городской застройки. На этой же подстанции мы смогли перераспределить нагрузку по сетям 10 кВ, отключить высоковольтное оборудование, благодаря чему реконструкция была проведена в кратчайшие сроки.".

Заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" Руслан Гиззатуллин: "Проделана колоссальная работа, за эти пять лет решены проблемы, которые были родом из Советского Союза, когда категорийность была продекларирована, но фактически не обеспечена. Были решены эти проблемы волевым путем, огромным трудом работников "Сетевой компании" и сейчас мы видим эти результаты. … Обращаю внимание, как преобразилась энергосистема и это настоящий памятник, который воздвигли энергетики, который позволил развиваться новым производствам, экономике Республики Татарстан, благодаря этому сделан огромный задел на дальнейшее развитие".

Слова искренней благодарности были сказаны в этот вечер партнерам за готовность идти на открытый, взаимовыгодный диалог и сотрудничество: ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой" (рук.- Кашапов И.А); ООО "Гидроэлектромонтаж" (рук.-Глухов В.А.); ООО УК "КЭР-холдинг" (рук.-Махянов Х.М); ООО ПСК "Татэнергострой" (рук.-Нурмиев М.Н.); ООО "ЖилЭнергоСервис" (рук.-Галаутдинов А. Н.).

На торжестве был награжден Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан руководитель проекта ООО УК "КЭР-Холдинг" Вячеслав Глазков, который поблагодарил за оказанное доверие и привлечение к строительству огромного объекта: "Воздушная линия 220 кВ Щелоков- Центральная -уникальный, сложный объект и таких по России не так много. Когда я спрашивал, почему народ так рвется на этот сложный участок, был ответ: "Я детям буду показывать, что вот в этом есть мое участие". Горжусь, что вместе с ребятами я причастен к этому строительству. Опыт работы за рубежами нашей страны, дает мне право утверждать, что мы работаем и быстрее, и качественнее. Было очень тяжело не только на спецпереходе, на многих участках, все просто четко понимали: что мы делаем и не можем выйти за рамки срока. Знаю, что ребята, которые у нас работали получили большой опыт, благодаря которому наши татарстанские строители могут быть востребованы далеко за пределами родной республики!"