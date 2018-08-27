В Португалии началось строительство гидротехнических сооружений по проекту ГАЭС Gouvães мощностью 880 МВт

Испанская Iberdrola Group приступила к работам по монтажу всасывающей трубы на ГАЭС Gouvães-Padroselos (880 МВт), входящей в состав гидрокомплекса Tâmega Hydroelectric Complex. Машинный зал ГАЭС Gouvães-Padroselos сооружается в поземной пещере средней глубиной 325 м, длиной 120 м, шириной 20 м и высотой 50 м. На ГАЭС будут установлены четыре обратимых гидроагрегата мощностью 220 МВт каждый (в турбинном режиме). Работы по сооружению ГАЭС планируется завершить в конце 2021 г.

Гидрокомплекс Tâmega Hydroelectric Complex будет построен Iberdrola Group на реке Tâmega в северной Португалии в соответствии с правительственным контрактом, заключенным с Iberdrola Group в 2010 г. В состав гидрокомплекса кроме ГАЭС Gouvães-Padroselos, войдут ГАЭС Alto Támega (160 МВт) и ГАЭС Gouvães (118 МВт).

Совокупная генерирующая мощность гидрокомплекса составит 1 158 МВт, а годовая выработка электроэнергии – 1 766 ГВт*ч. Стоимость строительства Tâmega Hydroelectric Complex составляет свыше € 1,5 млрд. Проект сооружения гидрокомплекса является одним из наиболее масштабных гидроэнергетических проектов подобного типа, реализованным в Европе за последние 25 лет. Сооружение гидрокомплекса будет способствовать развитию экономики северных регионов Португалии.

Всего (по состоянию на конец I полугодия 2018 г.) общая мощность ВИЭ- генерации под управлением Iberdrola Group достигла 29 479 МВт, что на 4,3% выше, чем на конец I полугодия 2017 г. и составляет 60% от всего портфеля генерирующих мощностей компании в мире (48 871 МВт).