В Украине испытали новую газовую турбину

В Николаеве испытали новую газовую турбину, которая, по словам президента Украины, не имеет аналогов в мире и может составить конкуренцию продукции всемирно известных производителей.

27 август в Николаеве на ГП "Зоря" — "Машпроект", научно-производственном комплексе газотурбостроения, состоялись успешные тестовые испытания новой турбины мощностью в 32 МВт, которая не имеет аналогов в мире. Об этом в своем Facebook сообщил украинский президент Петр Порошенко.

Сейчас предприятие уже получило контракты на 360 млн грн.

"Рассчитываем, что за два-три года объем заказов достигнет более 2,5 млрд грн. Это средства украинского заказчика, который финансирует украинского производителя", — подчеркнул президент.

По его словам, пока ни одна страна не имеет такого потенциала, который есть у "Зари" — конкуренцию украинской турбине может составить разве что продукция всемирно известных General Electric (Дженерал Электрик) или Siemence (Сименс).

Racurs.ua