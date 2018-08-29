Компания "РТСофт" на 47-й Сессии СИГРЭ в Париже

"РТСофт", ведущий научно-технический партнер и базовая организация Подкомитета D2 РНК СИГРЭ, принимает участие в технической выставке, которая проходит в рамках 47-й сессии CIGRE с 27 по 31 августа в Париже. На технической выставке компания представляет свои инновационные решения на двух стендах: собственном стенде "РТСофт" № 274 и коллективном стенде РНК СИГРЭ № 217.

Экспозиция на отдельном стенде "РТСофт" посвящена уникальной разработке – программному комплексу Protection Suite для риск-ориентированного управления РЗА. Программный комплекс Protection Suite вошел в число двадцати лучших IT-решений по итогам конкурса, проведенного Агентством инноваций города Москвы в рамках программы Road Show IT 2018 среди столичных компаний высокотехнологичного сектора.

На стенде РНК СИГРЭ "РТСофт" представляет программный комплекс AMIGO (Advanced Modeling and Intelligent Grid Optimization). AMIGO обеспечивает управление различными типами распределенных энергоресурсов и работает как полностью автоматически, так и в режиме советчика диспетчера. Эта разработка отмечена золотой медалью на выставке "Электрические сети России", получила поддержку Агентства стратегических инициатив и включена в топ-100 российских инновационных продуктов.

Делегация компании "РТСофт", помимо технической выставки, принимает активное участие в программе сессии: заседаниях Исследовательских комитетов, групповых дискуссионных заседаниях, постер-сессии Исследовательского комитета D2 CIGRE.

В период проведения 47-й сессии генеральный директор АО "РТСофт", руководитель Подкомитета D2 РНК СИГРЭ Ольга Викторовна Синенко будет представлена Техническим комитетом CIGRE и официально вступит в должность председателя Международного Исследовательского комитета D2 CIGRE.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Подкомитета D2: http://d2_rus.cigre.ru/