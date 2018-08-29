TenneT инвестировал € 904 млн в развитие высоковольтных электрических сетей Нидерландов и Германии в I полугодии 2018 года

Немецко-голландский системный оператор TenneT в первом полугодии 2018 г. инвестировал € 904 млн в развитие высоковольтных сетей Нидерландов и Германии, что на 20% выше инвестиций компании за аналогичный период 2017 г. Рост капиталовложений связан с реализацией системным оператором масштабных проектов расширения электрических сетей для присоединения к национальным энергосистемам материковых и офшорных ветровых электростанций.

В Нидерландах TenneT планирует развивать офшорную электрическую сеть, которая позволит к 2030 г. присоединить к материковой высоковольтной передающей сети в общей сложности 11,5 ГВт офшорной ветровой генерации. Одновременно TenneT реализует проекты развития материковой сети для обеспечения надежного энергоснабжения.

В Германии TenneT готовится запустить тендеры на сооружение HVDC соединений SuedLink и SuedOstLink (преимущественно в подземном исполнении). Целью сооружения соединений SuedLink и SuedOstLink совокупной пропускной способностью 6 ГВт является передача электроэнергии, выработанной ветровой генерацией, с севера Германии в крупные центры потребления на юге, которая начнет осуществляться примерно с 2025 г.

