Восточный Порт продолжает строительство железнодорожной инфраструктуры на III очереди

Восточный Порт ведет строительство трех соединительных железнодорожных путей общего пользования в рамках реализации Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

Объекты инфраструктуры протяженностью 267 метров соединят внутриплощадочные железнодорожные пути Третьей очереди "Восточного Порта" с путями общего пользования станции Находка Восточная ДВЖД. На каждом объекте будет установлен стрелочный перевод. Строительство ведётся под контролем ОАО "Российские железные дороги".

По первому соединительному пути составы с углем будут прибывать в парк приема груженых полувагонов "Новый". Отсюда составы проследуют через второй соединительный путь на территорию специализированного угольного комплекса для разгрузки. Третий путь соединит внутриплощадочную железнодорожную инфраструктуру АО "Восточный Порт" с парком отправления порожних полувагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД.

Крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке — Третья очередь специализированного угольного комплекса — реализуется на принципах государственно-частного партнерства — техническая документация согласована с ОАО "РЖД", финансирование строительства ведут ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" без привлечения средств государственного бюджета. Общий объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в объекты железнодорожной инфраструктуры. Строительство Третьей очереди и железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования синхронизировано с реализацией федеральной целевой программой по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

В апреле 2018 года открыто движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД. На торжественной церемонии первый заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская отметила, что создание новых железнодорожных объектов позволит увеличить мощности станции Находка Восточная на 5 млн тонн и обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО "Восточный Порт" и других портов бухты Врангеля.

В настоящее время АО "Восточный Порт" ведет строительство одного из важнейших объектов Третьей очереди — железнодорожного парка "Новый". На его территории будет построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной до 71 вагона.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"