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Инвестиции (проекты)

"Восток-Агро" планирует вложить 400 млн рублей в строительство животноводческого комплекса в Пензенской области

Восток-Агро планирует вложить 400 млн рублей в строительство животноводческого комплекса в Пензенской области

29 августа 2018, 13:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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Агропромышленное предприятие "Восток-Агро" начало реализацию инвестпроекта по строительству в Пензенской области животноводческого комплекса. Этот проект потребует на первоначальном этапе 400 млн рублей.

За два ближайших года инвестор планирует возвести современную молочную ферму рядом с рабочим поселком Евлашево Кузнецкого района. Вместе с ней планируется построить элеватор мощностью до 150 тыс. тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона.

Второй этап проекта предполагает возведение в Сухановке двух молочных ферм на 5 400 голов каждая и создание завода по переработке молока мощностью 200 тонн в сутки.

На третьем этапе будет построен маслоэкстракционный завод и организованы поставки продукции на экспорт. Также у инвестора есть планы по возведению птицефабрики и логистического центра.

"Реальное время"

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