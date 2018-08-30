Молодежная секция РНК СИГРЭ отмечена за вклад в привлечение студентов к международной научной деятельности на 47-й Сессии Ассоциации в Париже

28 августа 2018 года в Париже прошли Форумы национальных комитетов и молодежных объединений СИГРЭ, подводящие итоги предыдущих двух лет работы основных организационных направлений деятельности крупнейшей некоммерческой отраслевой ассоциации.

В Форуме национальных комитетов приняли участие представители более 50 стран. В рамках обсуждения итогов и перспектив развития молодежного направления, Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам отметил, что Российский национальный комитет (РНК) СИГРЭ является лидером в данной сфере.

Опыт стран, развивающих молодежные активности в СИГРЭ, был рассмотрен на Форуме молодежных объединений. С докладами выступили представители Великобритании, США и России.

Российские специалисты – участники Молодежной секции РНК СИГРЭ рассказали о структуре, содержании и масштабе реализуемой программы. Выступление вызвало живой отклик аудитории. Слушатели единодушно признали успехи России впечатляющими.

Представители Великобритании, имеющей более чем 10-летний опыт развития молодежной политики, заявили, что Молодежной секцией РНК СИГРЭ проделана огромная работа, что позволило достигнуть уникального для СИГРЭ охвата программы – 5 тыс. человек в год.

Молодежные мероприятия РНК СИГРЭ проходят при поддержке ФСК ЕЭС и СО ЕЭС. Представители секции работают в 20 профильных высших учебных заведениях.

Молодые специалисты принимают участие в конкурсах, олимпиадах, постер-сессиях, российских и международных конференциях, проходят стажировки в ведущих предприятиях отрасли.