Сахалинэнерго уберет под землю высоковольтные ЛЭП на "Горном воздухе"

ПАО "Сахалинэнерго" приступило к работам по переводу участков двух высоковольтных воздушных линий электропередачи, пересекающих трассы спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", в подземные кабельные ЛЭП. Реконструкция линий проводится в рамках программы комплексного развития энергетической инфраструктуры территории опережающего развития "Горный воздух".

Реализация проекта по переводу воздушных ЛЭП в кабельное исполнение позволит повысить надежность электроснабжения, обеспечить безопасность людей и даст возможность более эффективно использовать освободившуюся землю для дальнейшего строительства объектов комплекса.

Для прокладки кабельных линий были выполнены необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, собраны данные по лавиноопасным участкам трассы.

Общая протяженность реконструированного участка ЛЭП составит около 1,5 километра. Новая трасса не затронет земли дачников - она пройдет в обход садоводческого товарищества "Шахтер" и проектируемой базы "Динамо".

В местах соединения воздушных и кабельных линий уже установлено пять дополнительных анкерных опор. Реконструкция также коснется линии волоконно-оптической связи: ее переведут в кабельное исполнение, убрав под землю.

Общая стоимость работ и материалов составит 278,1 млн рублей (с НДС). Реализация мероприятий предусмотрена инвестиционной программой Сахалинэнерго.

Большую часть строительно-монтажных работ планируют выполнить до середины ноября текущего года, чтобы не помешать открытию горнолыжного сезона.