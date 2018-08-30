Энергетики "Пермэнерго" с опережением сроков обеспечили электроснабжение новой школы в поселке Щучье Озеро

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" создал электросетевую инфраструктуру для здания новой школы в поселке Щучье Озеро Октябрьского района.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили почти 200 метров воздушно-кабельных линий 10 кВ, установили комплектную трансформаторную подстанцию.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 245 кВт. Весь комплекс работ был выполнен в течение полутора месяцев, со значительным опережением сроков, установленных законодательством.

Согласно проекту, в школе, рассчитанной на 220 учащихся, помимо учебных классов предусмотрены актовый, спортивный, тренажерный залы, библиотека, которые будут использоваться для досуговой деятельности всего населения поселка.

Напомним, что в июне 2017 года в ходе проведения капитального ремонта старого здания школы произошло обрушение наружной стены и перекрытий первого и второго этажей здания.

По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова, новая школа в Щучьем Озере была включена в перечень объектов первоочередного строительства. Объект вошел в программу строительства школ в Пермском крае.

Планируемый срок сдачи новой школы в п. Щучье Озеро – 4 квартал 2018 года.