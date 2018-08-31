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Инвестиции (проекты)

ФРП одобрил займ на создание производства ПП-мешков в Краснодарском крае

ФРП одобрил займ на создание производства ПП-мешков в Краснодарском крае

31 августа 2018, 13:13
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Проект по созданию производства полипропиленовых мешков в Краснодарском крае получит поддержку регионального фонда развития промышленности (ФРП), сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

Оператор проекта - агрообъединение "Кубань. Компания планирует построить завод по производству полипропиленовых мешков в Усть-Лабинске.

ФРП предоставит предприятию льготный займ на сумму 50 млн рублей. Средства будут направлены на закупку необходимого оборудования.

"Общая капитализация фонда составит в 2018 году 500 млн рублей. Промышленность региона нуждается где-то в перезагрузке, а где-то приходится и вовсе начинать с нуля. Кубанская промышленность нуждается в особой поддержке, чтобы затем окупить сполна все вложенные средства", - заявил В. Кондратьев.

Фонд развития промышленности был основан в конце 2014 года по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Для отобранных на конкурсной основе проектов ФРП предоставляет целевые займы под 5% сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей. На первом этапе проекты проходят рассмотрение Экспертного совета ФРП, на заключительном – Наблюдательного совета.

RUPEC

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