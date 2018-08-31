Калуга получит очередные деньги на строительство Южного обхода

Правительство РФ выделяет Калуге очередные деньги на строительство Южного обхода.

"Мы сегодня распределяем ряд субсидий. Почти 3 млрд рублей пойдут шести регионам на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры. Это Республика Алтай, Республика Якутия, Алтайский край, Хабаровский край, Калужская и Новгородская области", - сообщил в ходе заседания Правительства Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Какая именно сумма предназначена Калуге, не указывается.

Стоит отметить, что на строительство Южного обхода средства выделялись не раз. Так на завершение работ в июле этого года Правительство РФ выделило 2,27 млрд рублей. Ранее заявлялось, что обход откроют в начале августа 2018 года.

Южный обход, протяженностью 21,2 км с третьим мостом через Оку, соединит автомобильные дороги М-3 "Украина", "Р-132 Калуга – Тула" и "Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел". Мост был построен еще в прошлом году. Новая дорога позволит перераспределить транспортные потоки, идущие через Калугу. Более 7 млн тонн грузоперевозок, формирующихся в основном из межрегиональных связей, будут выведены за пределы областного центра.

MK