Корейская компания инвестирует $300 млн в строительство игорного комплекса "Приморье"

Южнокорейская K International Inc. инвестирует около $300 млн в строительство игорно-развлекательного комплекса в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье" (Приморский край).

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, соответствующее соглашение в пятницу инвестор подписал с АО "Корпорация развития Приморского края" (оператор ИРКЗ "Приморье", 100% принадлежит региону).

"Мы детально изучили проект, поняли перспективу туристического спроса и пришли к решению вложить не менее $300 млн в строительство развлекательного комплекса в Приморье. Нам очень интересен проект ИРКЗ "Приморье", мы считаем его экономически рентабельным и перспективным", - цитирует пресс-служба вице-президента K International Inc. Ли Донг Тэка.

По его словам, к участию в проекте будут привлекаться франшизы известных ресторанов.

"После подписания меморандума компания K International Inc. будет работать над формированием холдинга с участием крупнейших южнокорейских компаний. С несколькими компаниями договор уже подписан", - добавил Ли Донг Тэк.

По данным "Корпорации развития Приморского края", приведенным в сообщении, сейчас на территории ИРКЗ "Приморье" остаются свободными две инвестиционные площадки, готовые под реализацию новых проектов.

В данный момент резидентами курорта являются пять компаний. Общая сумма инвестиций по заключенным соглашениям составляет почти 70 млрд рублей, из них 16 млрд уже вложено инвесторами в развитие развлекательного курорта.

Ранее сообщалось, что ЗАО "Шамбала" (инвестор игорной зоны "Азов-Сити", расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края) начало подготовку к строительству казино и гостиницы в ИРКЗ "Приморье". Осенью после получения положительного заключения государственной экспертизы планируется начало строительно-монтажных работ.

Инвестор намерен к 2020 году реализовать первый этап проекта, в рамках которого будет построена гостиница категории "пять звезд" на 250 номеров, казино, рестораны и спа-салон.

Ранее сообщалось, что ЗАО "Шамбала" на торгах приобрело право на аренду земельного участка в "Приморье" за 420 млн рублей под реализацию проекта.

Строительство объекта рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка 3 лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.

Кроме того, сообщалось, что резидент интегрированного развлекательного курорта "Приморье" компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га планируется создать не менее 8 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Первая стадия проекта рассчитана до 2022 года.

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