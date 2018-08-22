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Отраслевые новости: Энергетика

На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" завершен капитальный ремонт котлоагрегата

На Василеостровской ТЭЦ ПАО ТГК-1 завершен капитальный ремонт котлоагрегата

31 августа 2018, 14:34
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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Энергетики отремонтировали пароперегреватель котлоагрегата №8, барабан с сепарационными устройствами, регенеративные воздухоподогреватели и другие элементы оборудования.

В результате работ технические, экономические и ресурсные характеристики котла были доведены до своих нормативных значений.

— Капитальный ремонт позволил устранить естественный износ деталей и узлов, — рассказал директор Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Евгений Комашко. — Далее мы приступаем к техническому перевооружению агрегата, что позволит улучшить его эксплуатационные характеристики. Цель работ — повысить надежность теплоснабжения потребителей Васильевского острова.

Ремонтная программа "ТГК-1" направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.

Компания: ПАО "ТГК–1"

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