На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" завершен капитальный ремонт котлоагрегата

Энергетики отремонтировали пароперегреватель котлоагрегата №8, барабан с сепарационными устройствами, регенеративные воздухоподогреватели и другие элементы оборудования.

В результате работ технические, экономические и ресурсные характеристики котла были доведены до своих нормативных значений.

— Капитальный ремонт позволил устранить естественный износ деталей и узлов, — рассказал директор Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Евгений Комашко. — Далее мы приступаем к техническому перевооружению агрегата, что позволит улучшить его эксплуатационные характеристики. Цель работ — повысить надежность теплоснабжения потребителей Васильевского острова.

Ремонтная программа "ТГК-1" направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.