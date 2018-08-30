Предприятие ОДК будет выпускать авиадвигатели с помощью аддитивных технологий

Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева, входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, будет применять аддитивные технологии (АТ) при производстве компрессоров авиационных двигателей семейств ТВ7-117 и ВК-2500.

Двигатели ВК-2500 предназначены для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". Семейство ТВ7-117 включает в себя турбовальный двигатель ТВ7-117В (устанавливается на вертолет Ми-38) и самолетные турбовинтовые двигатели ТВ7-117С/СМ/СТ. ТВ7-117СТ станет силовой установкой регионального авиалайнера Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Аддитивные технологии – одно из наиболее динамично развивающихся направлений "цифрового" производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость. Освоение АТ консолидированно ведется на всех предприятиях ОДК.

На базе ММП имени В.В. Чернышева холдингами авиационного кластера Ростеха – ОДК, "Вертолетами России", "Технодинамикой" и КРЭТ – создается Центр аддитивных технологий (ЦАТ). Главной задачей центра станет внедрение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности России. ЦАТ будет оказывать заказчикам полный спектр услуг: от разработки конструкции до серийного производства и сертификации продукции. Общий объем производства составит 25 тонн металлического порошка в год.

"В первую очередь ЦАТ должен освоить применение двух базовых технологий: селективное послойное сплавление лазером металлического порошка и прямое лазерное нанесение порошка в место построения детали, – рассказал генеральный директор ЦАТ – главный инженер ММП имени В.В. Чернышева Владислав Кочкуров. – В строй введена первая опытная установка, мы проводим отработку технологии и обучение специалистов. Уже сейчас мы получаем с рынка предложения о сотрудничестве".

При этом работы будут проводиться как в интересах различных промышленных организаций, так и для самого ММП имени В.В. Чернышева.

"ЦАТ способен производить детали аддитивным способом в интересах серийного производства завода. Использование аддитивных технологий позволит технологически изменить производство деталей двигателей, – уверен Владислав Кочкуров. – Для авиации аддитивные технологии в первую очередь будут полезны при изготовлении компрессоров двигателей семейства ТВ7-117 и ВК-2500 – как раз сейчас ММП имени В.В. Чернышева создает центр специализации в рамках производства этих типов ДСЕ. Взаимодействие ЦАТ и ММП имени В.В. Чернышева также будет полезно с точки зрения профессионального развития сотрудников предприятия, которые смогут работать в тесном контакте со специалистами ЦАТ".